पायल घोष म्हणाली, पोलिसांकडे खोटं बोलला अनुराग, लाय डिटेक्टर आणि नार्को टेस्ट केली जावी

मुंबई- अभिनेत्री पायल घोषने दिग्दर्शक अनुराग कश्यपवर लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप लावत मुंबईपोलिसांकडे एफआयआर दाखल केली होती. पायलच्या तक्रारीवरुन १ ऑक्टोबरला पोलिसांनी चौकशीसाठी अनुरागला बोलवलं होतं. ८ तास चाललेल्या या चौकशीत अनुरागने पायलचे सगळे आरोप फेटाळून लावले. अनुरागची वकिल प्रियांका खिमानीने या संदर्भात एक स्टेटमेंट देखील सादर केलं आहे. मात्र यावर प्रतिक्रिया देत पायल घोषने म्हटलंय की अनुराग कश्यप पोलिसांकडे खोटं बोलला आहे.

पायलने ट्विटरवर लिहिलंय, 'मिस्टर कश्यप पोलिसांना दिलेल्या जबाबात खोटं बोलला आहे. सत्य जाणुन घेण्यासाठी माझे वकिल अनुराग कश्यपची नार्को टेस्ट, लाय डिटेक्टर टेस्ट आणि पॉलिग्राफ टेस्ट करण्यासाठी ऍप्लिकेशन देतील . न्याय मिळण्यासाठी आज पोलिस स्टेशनमध्ये ऍप्लिकेशन दिलं जाईल.' पायलने तिच्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना देखील टॅग केलं आहे.

Mr.Kashyap has lied bfr police in his statement..my Lawyer,is moving an application 2conduct Narco Analysis,Lie Detector &Polygraph Test of Mr.kashyap 2find out d truth Today application wl be filed to d police station,4 d interest of Justice @narendramodi @AmitShah #BetiBachao

