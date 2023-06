Adipurush: हे तर रामायणाचे विडंबन, आदिपुरुष विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

PIL Against Adipurush News: आदिपुरुष सिनेमा रिलीज होऊन एक दिवस झाले नाहीच तोच सिनेमा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय.

‘आदिपुरुष’ चित्रपटातील राम, सीता, रावण आणि हनुमान या पात्रांचा समावेश असलेली कथित आक्षेपार्ह दृश्ये हटवण्याची किंवा दुरुस्त करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या गटाने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

(PIL Against Adipurush In Delhi HC For Portraying Ravan And Hanuman In An Inappropriate Manner)

ओम राऊत दिग्दर्शित हा चित्रपट शुक्रवारी देशभरात प्रदर्शित झाला. जनहित याचिका (पीआयएल) म्हणून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की

चित्रपटातील पात्रे 'रामायण' या महाकाव्यातील या धार्मिक व्यक्तींच्या चित्रणापासून विचलित आहेत.

'हिंदू सेने'चे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका 1952 च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यांतर्गत चित्रपटाला दिलेल्या प्रमाणपत्राला आव्हान देते आणि त्यात दिग्दर्शक, निर्माते आणि अधिकृत पक्षांना प्रतिवादी म्हणून नाव दिले आहे.

महर्षी वाल्मिकी आणि संत तुलसीदास यांसारख्या लेखकांच्या कृतींमध्ये आढळणाऱ्या वर्णनाच्या विरोधात असलेल्या धार्मिक पात्रांना "अयोग्य आणि अयोग्य पद्धतीने" सादर करून चित्रपट हिंदू समुदायाच्या "भावना दुखावतो" असे याचिकाकर्त्याचे केस आहे.

दरम्यान आदिपुरुष रिलीज झाल्यावर नेपाळमध्ये वाद निर्माण झालाय. काठमांडूचे महापौर बलेन शाह यांनी गुरुवारी चित्रपटातील संवादाच्या एका ओळीवर आक्षेप घेतला, ज्यात सीतेला 'भारताची मुलगी' म्हणून दाखवले आहे.

त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की 'सीता नेपाळची कन्या असावी' आणि ते म्हणाले की निर्मात्यांना चित्रपट शेड्यूलनुसार प्रदर्शित करायचा असेल तर ही ओळ बदलण्यासाठी तीन दिवस आहेत.

या आक्षेपानंतर महापौर शहा यांनीही हिंदी चित्रपटांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. आता महापौर शहा यांच्या या मागणीचा 'आदिपुरुष'च्या प्रदर्शनावर कसा परिणाम होईल हे पाहावे लागेल.