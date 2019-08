आमीरच्या ट्विटला पंतप्रधान मोदींनी दिला 'असा' रिप्लाय!

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता आमीर खान विविध स्थरांवर समाजसेवा करतच असतो. त्याच माध्यमातून तो समाज कल्याणाचे अनेक विषय हाताळतो आणि त्याचसोबत समाजकल्यासाठी जागरुकता निर्माण करण्याचं कामही करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सिंगल युज प्लास्टिक' या मोहिमेला प्रोत्साहन देत एक ट्विट केलं आहे. सिंगल युज प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद केला पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी लोकांना यावेळी दिला.

आमीरने ट्विट करताना लिहिलं की, "आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सिंगल युज प्लास्टिक' चा वापर बंद करण्याच्या मोहिमेला आपण सर्वांनीच समर्थन दिलं पाहिजे. ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे की 'सिंगल युज प्लास्टिक' चा वापर पूर्णपणे बंद झाला पाहिजे."

The initiative by the Hon'ble PM @narendramodi to curb 'single use plastic' is an effort all of us should strongly support. It's up to each of us to make sure we stop using 'single use plastic'.

आमीरने ट्विटच्या माध्यमातून या मोहिमेला सर्मथन दिलं आहे आणि त्याला मोदींनी प्रतिसादही दिला आहे. आमीरचं ट्विटला रीट्विट करुन त्यांनी आभार मानले. एवढचं नाही तर, त्यांनी ट्विट करताना लिहिलं की, "सिंगल युज प्लास्टिकचा वापर बंद करण्याच्या मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी तुमचे आभार. तुमचे प्रोत्साहित करणारे शब्द इतरांना प्रेरणा देतील आणि या मोहिमेला मजबुतही करतील."

Thank you @aamir_khan for the valuable support to the movement to eliminate usage of single use plastic.

Your encouraging words will inspire others to strengthen the movement as well. https://t.co/AwKi1SzXde

— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2019