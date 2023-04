Yo Yo Honey Singh: हनी सिंग विरोधात पोलीसात तक्रार, अपहरणाचा गंभीर आरोप

By

Yo Yo Honey Singh News: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध गायक आणि रॅपर यो यो हनी सिंग कोणत्याही वेगळ्या ओळखीवर अवलंबून नाही. हनी सिंग सध्या त्याच्या लेटेस्ट म्युझिक अल्बम हनी सिंग ३.० मुळे चर्चेत आहे. दरम्यान, आता यो यो हनी सिंगबद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे.

विवेक रमन नावाच्या व्यक्तीने यो यो हनी सिंग (Yo Yo Honey Singh) आणि इतरांविरोधात मुंबईतील बीकेसी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली आहे.

एका इव्हेंट कंपनीचे मालक विवेक रमन यांनी यो यो हनी सिंग आणि इतरांविरुद्ध अपहरण आणि त्याला बंदिस्त ठेवण्यासाठी आणि त्याच्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे, असा खुलासा मुंबई पोलीसांनी केलाय.

विवेक रमन नावाच्या व्यक्तीने यो यो हनी सिंग विरोधात मुंबईतील बीकेसी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, मारहाणीसारखे गंभीर आरोपही केले आहेत.

एका प्रसिद्ध इव्हेंट कंपनीचे मालक विवेक रवि रमण यांनी यो यो हनी सिंग विरुद्ध पोलिस स्टेशनमध्ये अपहरण, त्याला कैदेत ठेवून मारहाण केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे.

विवेक रमन नावाच्या व्यक्तीने बीकेसी, मुंबईमध्ये यो यो हनी सिंगचा फेस्टिविना कार्यक्रम आयोजित केला होता.

15 एप्रिल रोजी कार्यक्रम होता, पैशाच्या व्यवहारात बिघाड झाल्याने विवेकने कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

याच गोष्टीचा राग आल्याने हनी सिंग आणि त्याच्या साथीदारांनी विवेकचे अपहरण केले, त्याला मुंबईतील सहार येथील हॉटेलमध्ये डांबून ठेवले, तेथे त्याला मारहाण करण्यात आली.

विवेकने त्याच्या तक्रारीत गायक आणि रॅपर यो यो हनी सिंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध FIR दाखल करून त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. अशा स्थितीत या बातमीसोबतच हनी सिंगचे नावही खूप चर्चेत आहे.

सध्या प्रसिद्ध गायक आणि रॅपर यो यो हनी सिंग त्याच्या 3.0 अल्बममुळे चर्चेत आहे. मात्र विवेक रमणने हनी सिंगवर केलेल्या या गंभीर आरोपांनंतर आता सर्वांना रॅपर हनी सिंगच्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा आहे.

या प्रकरणामध्ये जर काही सत्य असेल, तर प्रदीर्घ काळानंतर पुनरागमन करणारा यो यो हनी सिंग पुन्हा एकदा वादात सापडलेला दिसतो.