पोलंडमधील एका चौकाला हरिवंशराय बच्चन यांचे नाव

मुंबई - देशातील सर्वाधिक प्रभावी व्यक्तिमत्व कोण, याविषयी एका संस्थेने सर्वेक्षण केले. त्यातून बॉलीवूडचे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांची निवड करण्यात आली. त्यांच्या चाहत्यांनी याबद्दल मनपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आहेत. एकीकडे अमिताभ बच्चन यांच्या नावाचा गौरव होत असला तरी दुसरीकडे अमिताभ यांचे वडील हिंदी साहित्य जगतातील ज्येष्ठ कवी हरिवंशराय बच्चन यांचाही सातासमुद्रापार सन्मान करण्यात आला आहे.

हरिवंशराय बच्चन यांचे नाव पोलंडमधल्या एका चौकाला देण्यात आले आहे. यात विशेष बाब म्हणजे यापूर्वीही त्यांच्या नावाचा सन्मान या देशाने केला होता. गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात पोलंडच्या एका चर्चमध्ये डॉ. हरिवंशराय बच्चन यांच्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली होती. बिग बी येथील लोकांचे प्रेम बघून अतिशय भावूक झाले होते. बच्चन यांनी त्या प्रार्थनेचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले होते.

पोलंडने केलेल्या या गौरवामुळे बिग बी कमालीचे भारावून गेले आहेत. याबद्दल त्यांनी सोशल मीडियावर पोलंडचे आभार मानले आहे. ते म्हणाले, ‘पोलंडमधील व्रोक्लाव शहरातील एका चौकाचे नामकरण करण्यात येणार असून, बाबूजींचे नाव त्याला दिले जाणार आहे. दस-याच्या निमित्ताने यापेक्षा दुसरी मोठी भेट असूच शकत नाही. कुटुंब, व्रोक्लाव येथील भारतीय समुदाय आणि भारतासाठी हा अभिमानाचा क्षण. आहे. जय हिंद’, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

बिग बींनी ट्विटरवर लिहिले आहे की, ”प्रबिसि नगर कीजे सब काजा. हृदयं राखि कोसलपुर राजा’...रामचरितमानस , सुंदर कांड. भावार्थ – अयोध्यापुरीचे राजा श्री रघुनाथजी यांना हृदयात ठेवून नगरात प्रवेश करा. तुमच्या सर्व मनोकामना पुर्ण होतील.” अशा आशयाचे ट्विट करुन अमिताभ बच्चन यांनी या सन्मानासाठी पोलंड सरकारला मनपूर्वक धन्यवाद दिले आहेत. बिग बींनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहितात, 'यूरोपमधील सर्वात जुन्या चर्चपैकी एक. पोलंडमध्ये बाबूजींसाठी प्रार्थना झाली. मनाला स्पर्श करणारा क्षण. त्यांच्या आत्म्याला नक्कीच शांती आणि प्रेम मिळेल. या सन्मानासाठी सर्वांचे धन्यवाद', असे ते म्हणाले होते.

T 3581 - At one of the oldest Churches in Europe , in Poland a prayer for Babuji .. so touched and such an emotional moment .. his soul must be at peace and love ..

Thank you Bishop and the people of Poland .. such an honour pic.twitter.com/dkcjUpEEN0

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 15, 2019