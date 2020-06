'या' सुपरस्टार अभिनेत्याकडे मदत मागतीय 'ही' अभिनेत्री... असे कोणते कारण असेल...? ते वाचाच

मुंबई - जगभरात कोरोना व्हायरसमुळे सर्वत्र लॉकडाउन घोषित करण्यात आला आहे. या दिवसात अनेक उद्योग-धंदे, व्यवसाय बंद असल्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशातच सुपरस्टार अभिनेता सलमान खानच्या 'वीरगती' या चित्रपटातील अभिनेत्री पूजा डडवाल वर आर्थिक संकट कोसळलं असून तिने सलमान खानकडे मदतीची मागणी केली आहे. यावेळी पूजा डडवाल म्हणाली की, काही आठवड्यापूर्वी माझी तब्येत अचानक बिघडली. सुरवातीला मला खोकला आला त्यानंतर तापही आला. काही दिवसांपासून माझी तब्येत अशीच खराब झाली आहे. सध्या मी माझ्या गोव्यातील घरी आहे.या वातावरणातील बदलामुळे मला हा त्रास होत असेल. अनेकांनी मला कोरोनाची चाचणी करण्यास सांगितलं आहे. पण करोना चाचणी करण्याइतपतही पैसे माझ्या जवळ नाहीत. तसेच माझ्याकडे घरातील गरजेचं सामना घेण्यापूरतेही पैसे नाहीत. यापूर्वी मी काही मित्र-मैत्रिणींकडून पाचशे- एक हजार रुपये उधार घेतले होते. आता मैत्रिणींदेखील मदत करण्यास नकार देत आहेत. यापूर्वी मी आजारी असताना सलमान खानने मला मदत केली होती. मुंबईतील रुग्णालयात मी सहा-सात महिने असताना त्याने माझ्या उपचारांचा खर्च केला होता. त्यामुळे या संकटकाळात पुन्हा मला सलमान खानची आठवण येत आहे. खरं तर सारखं-सारखं सलमानकडून मदत मागणं मला योग्य वाटत नाही. परंतु सलमान व्यतिरिक्त अन्य कोणीही मदत करायला तयार होणार नाही. त्यामुळे सलमान मी परत एकदा संकटात आहे. कृपया माझी मदत कर. अशी पुजाने सलमान खानकडे मदतसाठी आवाहन केले आहे.

