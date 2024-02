Poonam Pandey Fake Death: स्वत:च्या मृत्यूची खोटी बातमी पसरवणे गुन्हा आहे का? काय सांगतात तज्ज्ञ

Poonam Pandey Death News fake - पूनम पांडे हिच्या मृत्यूच्या बातमीमुळे चर्चांना तोंड फुटले होते. सर्व माध्यमांवर यासंदर्भातील बातम्या पाहायला मिळाल्या होता. पूनम पांडे समोर आली अन् तिने आपण गर्भाशयाच्या कॅन्सर संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी मृत्यूचा बनाव रचल्याचा दावा केला. त्यामुळे पूनमने जनतेसोबत प्रँक केल्याचं स्पष्ट झालं. ती जिवंत आहे या बातमीने सुद्धा नव्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. (Poonam Pandey Fake Death Is it a crime to spread false news of one own death)

३२ वर्षीय पूनमचा सर्व्हिकल कॅन्सरने (Poonam Pandey Cervical Cancer News) मृत्यू झाल्याची बातमी तिच्या पीआर टीमने दिली होती. पूनमच्या कुटुंबियांनी आपला मोबाईल बंद करुन ठेवला होता. त्यामुळे त्यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नव्हता. मृत्यूच्या बातमीनंतर एक दिवसांनी पूनम व्हिडिओच्या माध्यमातून अवतरली आणि तिने सर्वांनाच धक्का दिला.

पूनमचा हा पब्लिसिटी स्टंट होता की खरंच तिला कॅन्सरबाबत जनजागृती करायची होती हे तिच्या मनाला माहिती. पण, एखाद्याने स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव रचला आणि खोटी बातमी पसरवली तर गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.