'सरकारला लाज वाटायला पाहिजे'; मोदींवर केली टीका 

मुंबई - पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीनंतर आता गॅसच्या किंमतीत झालेली वाढ यामुळे सर्वसामान्यजणांचे धाबे दणाणले आहे. यावरुन मोदी सरकारवर टीका व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यात बॉलीवूडच्या अनेक सेलिब्रेटींनी सर्वसामान्य लोकांची बाजू घेत सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी पेट्रोलच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक मनस्ताप सोसावा लागत असल्याचे दिसून आले आहे. प्रसिध्द अभिनेते प्रकाश राज यांनी मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. त्यात त्यांनी अजून सर्वसामान्य लोकांना किती त्रास देणार असे म्हटले आहे.

मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात एलपीजी सिलेंडरचे वाढलेले भाव डोकेदुखीचा विषय ठरताना दिसत आहेत. प्रकाश राज यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली आहे. ते म्हणाले पेट्रोल दरवाढीनंतर आता सिलेंडरचे वाढलेले दर म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांवर अत्याचार होत आहेत. प्रकाश राज यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतीत कशाप्रकारे वाढ झाली आहे त्याचा एक चार्ट शेअर केला आहे. त्यातून कशाप्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांचे शोषण होत आहे याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

this is too CRUEL on citizens. SHAME ON this government #justasking pic.twitter.com/mQxwouUMf7

गेल्या तीन महिन्यात गॅसची किंमत 225 रुपये प्रति सिलेंडर अशी झाली आहे. म्हणजे 15 फेब्रुवारी ते 1 मार्च पर्यत गॅस सिलेंडरमध्ये 100 रुपयांची वाढ झाली आहे. राज यांनी जे व्टिट केले आहे त्यात त्यांनी तारखेचा बेकायदेशीररित्या कशाप्रकारे वापर करण्यात आला आहे हे सांगितले आहे. प्रकाश यांच्या व्टिटवर लोकांनी आपला राग व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. दिल्लीमध्ये 14.2 किलोग्रॅम सिलेंडरची किंमत ही 819 रुपये झाली आहे. त्याअगोदर ही किंमत 794 रुपये एवढी होती. देशभरात एलपीजीची किंमत ही सारखी असते. त्यावर सरकार सबसीडीही देत आहे. मात्र कोरोनानंतर सिलेंडरच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

