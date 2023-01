Marathi Serial: खळखळून हसण्याची नवी संधी! कारण, 'पोस्ट ऑफीस उघडं आहे..'

By

Post Office Ughad Aahe: सोनी मराठी वाहिनी एक दर्जेदार मालिका प्रेक्षकांसाठी घेऊन आली आहे. या मालिकेची पहिली झलक प्रेक्षकांनी पाहिली आहे. 'पोस्ट ऑफीस उघडं आहे...', असं या मालिकेचं नाव आहे. या मालिकेबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. प्रेक्षकांचे आवडते हास्यवीर या मालिकेत पाहायला मिळणार आहेत. नेहमी निरनिराळ्या स्किट्समधून आपल्याला हसायला भाग पडणारे हास्यवीर आता या विनोदी मालिकेतून आपल्या भेटीला येताहेत. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिरेखांबद्दल सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे.

(Post Office Ughad Aahe new comedy serial starting from 5 January on sony marathi)

हेही वाचा: Bigg Boss Marathi 4: मला ऑस्कर जरी मिळाला तरी मी.. शेवटच्या क्षणी किरण माने भावूक..

प्रेक्षकांचे लाडके ज्येष्ठ अभिनेते मकरंद अनासपुरे हेसुद्धा 'पोस्ट ऑफीस उघडं आहे...' या मालिकेतून मालिकेत छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करणार आहेत. सोबतच हास्यवीर समीर चौघुले, प्रभाकर मोरे, अरुण कदम, पृथ्वीक प्रताप, ईशा डे, वनिता खरात, ओम्कार राऊत, शिवाली परब, संदेश उपश्याम, दत्तू मोरे, रसिका वेंगुर्लेकर, निखिल बने हे कलाकारही या मालिकेतून आपल्या भेटीला येणार आहेत.

'पोस्ट ऑफीस उघडं आहे...' ही मालिका भूतकाळातील गोड आठवणींना उजाळा देणारी मालिका आहे. पारगाव नावाच्या एका गावात पोस्ट ऑफीस आहे. या पोस्टात काम करणारी मंडळी, त्यांचा रोजचा दिवस, त्यात तिथे घडणाऱ्या घटना यांभोवती ही मालिका आणि तिची गोष्ट फिरते. त्याशिवाय या मंडळींच्या घरची गोष्टही आपल्याला पाहायला मिळेल.

सचिन मोटे आणि सचिन गोस्वामी या जोडीनी आजपर्यंत प्रेक्षकांचं भरपूर मनोरंजन केलं आहे. वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून आजवर त्यांनी प्रेक्षकांना हसायला भाग पडलं आहे. आता 'पोस्ट ऑफीस उघडं आहे...' या त्यांच्या पहिल्या मालिकेद्वारे ते हास्याचा धमाका घेऊन येताहेत. त्याचबरोबर प्रेक्षकांना जुन्या आठवणींमध्ये घेऊन जाणार आहेत.