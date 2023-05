Adipurush Trailer Launch: प्रभास हा प्रभू श्रीरामासारखा साधा - सरळ माणूस.. क्रितीने प्रभासबद्दल काढले कौतुकाचे शब्द

By

Adipurush Trailer Launch Prabhas and Kriti Sanon News: आदिपुरुषच्या ट्रेलरने सर्वांचं मन जिंकलं. काल मुंबईत आलिशान आणि भव्यदिव्य पद्धतीने आदिपुरुषचा ट्रेलर लाँच झाला.

प्रभास, क्रिती सेनन असे अनेक कलाकार ट्रेलर लाँचला उपस्थित होते. उपस्थित प्रेक्षकांनी ‘जय श्री राम’ चा जयघोष करत आणि भगवे झेंडे घेऊन ट्रेलर लाँच केला. क्रूसह प्रभासनेही 'जय श्री राम' आणि 'जय सिया राम'चा नारा दिला.

या ट्रेलर लाँच सोहळ्यात क्रिती सेननने प्रभासबद्दल कौतुकाचे शब्द काढले. प्रभास हा आदिपुरुष सिनेमात भगवान श्रीरामांची भूमिका साकारत आहे.

प्रभास आणि क्रिती सॅनन स्टारर 'आदिपुरुष'च्या निर्मात्यांनी मंगळवारी चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच केला.

ट्रेलर लाँचच्या वेळी, क्रिती सेनन म्हणाली की तिचा सहकलाकार प्रभास हा भगवान रामसारखा आहे - एक "साधा" माणूस जो "मनापासून" सरळ बोलतो.

पुढे प्रभास सर्वांना म्हणाला,"मला ही संधी दिल्याबद्दल मी ओमचे आभार मानले पाहिजेत. आम्ही हा चित्रपट खूप प्रेम आणि आदराने बनवला आहे. आशा आहे की तुम्हा सर्वांना तो आवडेल," अशा शब्दात प्रभासने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

त्यावर क्रिती म्हणाली, “तो प्रभू राम सारखा साधा आहे. तो खूप साधा आहे, मनापासून." याशिवाय जागतिक स्तरावर प्रेक्षकांसोबत ट्रेलर शेअर करणे हा तिच्यासाठी "भावनिक" क्षण असल्याचे क्रिती म्हणाली.

"मला सध्या खूप त्रास होत आहे. 'आदिपुरुष' हा आपल्या सर्वांसाठी एक चित्रपट आहे. या चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान आलेल्या अनुभवांबद्दल मी कृतज्ञ आहे. खूप कमी कलाकार आहेत ज्यांना भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली आहे.

त्यामुळे मला खूप धन्य वाटते. मला या पात्राबद्दल आदर आणि कौतुक वाटले पण मी या चित्रपटासाठी शटिंग केल्यामुळे याबद्दल आदर खुप वाढला. माझ्यासाठी, जानकीने एक शुद्ध, दयाळूपणाचे संयोजन प्रतिनिधित्व केले. खंबीर मनाचा आत्मा.

मी माझे 200 टक्के या भूमिकेसाठी दिले आहेत. ते देव होते, आम्ही फक्त माणसे आहोत. त्यामुळे जर काही कमतरता असेल तर मला माफ करा," असे अभिनेता म्हणाला.

या चित्रपटात प्रभास भगवान राम, क्रिती सेनॉन देवी सीता, सनी सिंग लक्ष्मण आणि सैफ अली खान रावणाच्या भूमिकेत आहेत.