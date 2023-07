Prajakta Mali New Home: १७ वा माळा अन् स्वप्नातला महाल! प्राजक्तानं या ठिकाणी घेतलंय घर..

By

Prajakta Mali New Home News: प्राजक्ता माळी हि सर्वांची लाडकी अभिनेत्री. प्राजक्ता आजवर विविध भूमिकांमधून चाहत्यांच्या भेटीला आली आहे. वाह दादा वाह म्हणत प्राजक्ता माळी महाराष्ट्राची हास्यजत्राचं खास अंदाजात सूत्रसंचालन करते.

प्राजक्ता माळीने तिच्या आयुष्यात एक खास गोष्ट केलीय, ज्याची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. स्वतःचं हक्काचं घर असणं हे प्रत्येक माणसाचं स्वप्न असतं. प्राजक्ताने तिचं हे स्वप्न पूर्ण केलंय.

(prajakta mali buy new home in 17th floor in pune maharashtrachi hasyajatra marathi actress)

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, प्राजक्ताने नवीन घर घेतलंय. पुण्यात प्राजक्ताने तिचं हक्काचं घर घेतलंय.

प्राजक्ताने नुकत्याच एका यु ट्यूब शोमध्ये या गोष्टीचा खुलासा केलाय. प्राजक्ताने पुण्यात घर घेतलंय. एका टॉवरमध्ये १७ व्या मजल्यावर प्राजक्ताने हे घर बुक केलंय. प्राजक्ताने रजिस्ट्रेशन आणि इतर कागदपत्रांची पूर्तता केलीय.

प्राजक्ता नवीन टॉवरचं जे बांधकाम होतंय त्याचं कन्स्ट्रक्शन आणि इमारतीचा प्रशस्त आवार खुप आवडलाय. त्यामुळे नवीन घराच्या जागेविषयी प्राजक्ता खूप आनंदी आहे.

प्राजक्ताने नवीन घराविषयी इतकी उत्सुक आहे कि तिने नावाची सुंदर पाटी सुद्धा बनवून घेतलीय. काहीच दिवसांपूर्वी प्राजक्ताने नेमप्लेटचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. प्राजक्ताने सर्व फॉर्मलीटी पूर्ण केल्या असून तिला २ वर्षांनी घराचा ताबा मिळणार आहे.

प्राजक्ताला आपण महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोचं सूत्रसंचालन करताना बघितलंय. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा शो सध्या काही महिन्यांच्या विश्रांतीवर आहे.

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शो मधील सर्वच कलाकार प्रेक्षकांचे लाडके आहेत. हास्यजत्रा बंद झाल्याने प्रेक्षक या शो ला मिस करत आहेत.

लवकरच वाह दादा वाह म्हणणारी प्राजु हास्यजत्रा सुरु झाल्यावर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल.