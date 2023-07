By

Prajakta Mali Art Of Living News: मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणजे प्राजक्ता माळी. प्राजक्ताचं करिअर सध्या सुसाट सुरु आहे. करिअरच्या शिखरावर असताना प्राजक्ता माळी सध्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा कोर्स करतेय.

प्राजक्ता सध्या श्री श्री रवीशंकर यांच्या त्रिवेणी आश्रमात पोहोचली आहे. प्राजक्ताने काहीच दिवसांपुर्वी पोस्ट शेअर करत प्राजक्तानं मौनव्रत धारण केल्याचा खुलासा केला. आता प्राजक्ताने काही नवीन फोटो पोस्ट केलेत. हे फोटो पाहून प्राजक्ताच्या फॅन्सनी मात्र भन्नाट कमेंट केल्यात

(prajakta mali shared photo with sri sri ravishankar art of living course)

काय आहे प्राजक्ताचा नवीन फोटो

प्राजक्ताने माळीने सोशल मिडीयावर नवीन फोटो पोस्ट केलाय. यात प्राजक्ता सोबत गुरु दिसत आहेत. आणि प्राजक्ता त्यांच्या चरणांशी बसली आहे. हे फोटो पोस्ट करुन प्राजक्ता लिहीते..

आर्ट ऑफ लिव्हींगचा अॅडव्हान्स कोर्स पुर्ण केलाय. ३ महिन्यातुन एकदा करावीच लागणारी ही खास गोष्ट. या कोर्समध्ये प्राणायाम, योगा, मेडीटेशन, संगीत, पंचकर्मा, निसर्ग, सात्विक जीवनशैली आणि सात्विक आहार अशा गोष्टी समाविष्ट आहेत. अशी माहिती देत प्राजक्ताने या कोर्सचे तपशील शेअर केलेत.

नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट्स

"प्राजक्ता तू सन्यासी होणार वाटतंय", "महाराजांच्या नादी लागून भले भले येडे झाले बाई", अशा कमेंट्स करत नेटकऱ्यांनी प्राजुच्या या नवीन भुमिकेवर त्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्यात.

याशिवाय.. प्राजु खरंच तू खूप भारी आहेस, खूप कौतुक, एवढ्या बिझी रूटीन मध्ये पण दर 3 महिन्यातून वेळ काढून advance courses करतेस त्याबद्दल..

खरंच प्राजक्ता G आपल्या आयुष्यात ध्यान शिवाय आपण कुठलीही गोष्ट करू शकत नाही तुमचे दोन गुरु आणि तुमचे मित्र परिवार खूप जास्त आवडले आहेत मला,

अशा कमेंट्स करत नेटकऱ्यांनी प्राजुचं कौतुक केलंय

प्राजक्ताचा फोन बंद

प्राजक्ताने काहीच दिवसांपुर्वा तिचे काही फोटो शेयर केले आहेत ज्यात तिने लिहिलं आहे की, "आयुष्यात कितीही घरं-दारं झाली; तरी आर्ट ॲाफ लिव्हींगचं आश्रम माझं सगळ्यात आवडतं ठिकाण होतं, आहे आणि असेल", असं म्हणत प्राजक्तानं आश्रमातील फोटो शेअर केले आहे.

प्राजक्तानं सुरुवातीला आर्ट ऑफ लिविंगचा कोर्स केला होता. आता ती याच कोर्सची अँडवान्स ट्रेनिंग घेण्यासाठी गेली आहे. तिने तिच्या पोस्टमध्ये सांगतिले आहे की, तिचा फोनही काही दिवस किंवा तास बंद असेल.

या पोस्टसोबतच तिने #गुरूतत्व #सानिध्य #ध्यान #योगी #शांती असे काही हॅशटॅगही वापरले आहेत. प्राजक्ता सध्या ब्रेकवर असुन ती लवकरच महाराष्ट्राची हास्यजत्राच्या माध्यमातुन प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे.