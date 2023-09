Prakash Raj: सनातन धर्मावरील टीका भोवली, प्रकाश राजला जीवे मारण्याची धमकी

By

अभिनेता प्रकाश राज हे भारतीय मनोरंजन विश्वातील प्रभावी कलाकार. इंडस्ट्रीतले फार कमी कलाकार आहेत जे राजकीय, सामाजिक विषयांवर व्यक्त असतात. प्रकाश राज अशाच एका कलाकारांपैकी एक आहेत.

प्रकाश राज हे बेधडकपणे वक्तव्य करत असतात. पण प्रकाश राज यांना सनातन धर्माबद्दल केलेलं वक्तव्य भोवलं असल्याचं दिसून येतंय. प्रकाश राज यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. पाहा काय आहे प्रकरण, जाणून घ्या.

(Prakash Raj alleges threat on his comment on sanatan hindu)

प्रकाश राज यांना जीवे मारण्याची धमकी

वृत्तानुसार, सनातन धर्मावर सातत्याने भाष्य केल्याबद्दल प्रकाश राज यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. प्रकाश यांनी यासंदर्भात एका YouTube चॅनेलवर कायदेशीर कारवाई केली आहे.

कारण अशी धमकी मिळणं त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक आहे. प्रकाश यांनी बेंगळुरू पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. प्रकाश राज यांच्या तक्रारीच्या आधारे अशोकनगर पोलिसांनी विक्रम टीव्ही या यूट्यूब चॅनलविरोधात FIR नोंदवला आहे.

प्रकाश राज यांनी यूट्यूब चॅनलविरोधात केली तक्रार

आपल्या पोलिस तक्रारीत, प्रकाश राज यांनी विक्रम टीव्हीवर यूट्यूबवर प्रक्षोभक भाषणे असलेला व्हिडिओ पोस्ट केल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जीवाला थेट धोका असल्याचं, त्यांनी म्हटलं आहे.

तक्रारीत, अभिनेत्याने एका व्हिडिओचा पुरावा दाखवत दिला आहे म्हटले आहे की, "स्टालिन आणि प्रकाश राज यांना मारुन टाकावे का?" प्रकाश राज यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की व्हिडिओमध्ये त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची वाईट प्रतिमा दाखवली आहे. जी लोकांना त्यांच्याविरोधात भडकवत आहे.

YouTube चॅनेलचा मालक आणि इतर व्यक्तींवर योग्य कारवाईची मागणी करत हा व्हिडिओ त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्याचा स्पष्ट प्रयत्न असल्याचे, प्रकाशने सांगितले.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, “विक्रम टीव्हीवर भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 506 (गुन्हेगारी धमकी), 504 (हेतूपूर्वक अपमान करणे किंवा चिथावणी देणे) आणि 505 (2) (मुद्रित किंवा बदनामीकारक सामग्री असणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याविषयी FIR नोंदवण्यात आला आहे."

प्रकाश राज सनातन धर्मावर काय म्हणाले होते

प्रकाश राजने सनातन धर्मावर केलेल्या टिप्पणीवर या धमक्या आल्या आहेत. प्रकाश राज यांनी कलबुर्गी येथे लेखक आणि कलाकारांना संबोधित करताना केलेल्या सनातन धर्मावर भाष्य केलं होतं, ज्यात प्रकाश म्हणाला होता, "जे लोक आक्रमकपणे सनातन धर्म आणि हिंदुत्वाचा पुरस्कार करतात ते खरे हिंदू नसून "हिंदुत्वाचे ठेकेदार" आहेत. राजकीय द्वेषातून अशी विधाने केली जातात. अशा विधानांमागील हेतू लोकांनी समजून घेतला पाहिजे, मला आशा आहे."