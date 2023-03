By

Prasad Oak: प्रसाद ओक सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय पहायला मिळतो. त्याचे व्हिडीओज खूप भन्नाट असतात. यामध्ये अनेकदा त्याची पत्नी मंजिरी ओक त्याला साथ देताना दिसते.

नुकतीच त्यानं एक व्हिडीओ पोस्ट सोशल मीडियावर केली आहे,जिची चर्चा रंगली आहे. ज्यामध्ये त्यानं त्याच्या एका आवडत्या अभिनेत्रीचा उल्लेख केला आहे जिचा तो लहानपणापासून चाहता आहे. (Prasad Oak is a big fan of this actress video viral )

प्रसादचा ओकचा हा व्हिडीओ आहे एका पुरस्कार सोहळ्यातला. ज्यामध्ये त्याला 'धर्मवीर' या त्याच्या सिनेमासाठी उत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. त्यावेळी मंचावर दिसत आहे अभिनेत्री अश्विनी भावे..आणि तिच्याच हस्ते प्रसादला फिल्मफेअरची ब्लॅकलेडी मिळाली आहे.

प्रसादनं पोस्ट करत लिहिलं आहे,''अजून एक BLACK LADY घरात...!!!

ती पण अशा LADY च्या हातून

जिचा मी लहानपणापासून चाहता आहे. THE GORGEOUS...अश्विनी भावे...''

याच पुरस्कार सोहळ्यात मंचावर निवेदक-अभिनेता अमोल वाघ प्रसाद ओकला मिश्किलपणे म्हणताना दिसतोय,''आम्ही असं ऐकलंय की, 'तु 'धर्मवीर' सिनेमासाठी मिळालेले पुरस्कार ठेवण्यासाठी एक नवं घर घेतलं आहेस असं आम्ही ऐकलंय?' तेव्हा प्रसादनेही अचूक पलटवार करत म्हटलं की,''तथास्तू.. तुझी इच्छा लवकरच पूर्ण होवो..''

सध्या मराठी फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळ्यातले व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहेत. यामध्ये मराठी सेलिब्रिटींचा ग्लॅमरस अंदाज पाहण्यासारखा आहे.