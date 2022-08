अभिनेता, दिग्दर्शक आणि आता लेखकही.. प्रसाद ओकच्या पहिल्या पुस्तकाची घोषणा..

prasad oak : अभिनेता आणि दिग्दर्शक प्रसाद ओक सध्या भलताच चर्चेत आहेत. 'चंद्रमुखी' आणि 'धर्मवीर' असे दोन सिनेमे त्याने लागोपाठ दिले. एका चित्रपटाचे त्याने दिग्दर्शन केले तर एका चित्रपटात त्याने प्रमुख भूमिका बजावली. त्यातही धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या जीवनावर आधारित ''धर्मवीर'' हा चित्रपट विशेष चर्चेत राहिला. या चित्रपटातील त्याच्या भूमिकेचेही विशेष कौतुक करण्यात आले. आनंद दिघे साकारणे हे अक्षरशः शिवधनुष्य होतं, आणि ते त्याने पेललं. त्याचा 'धर्मवीर'चा सर्व प्रवास आता पुस्तक रूपात समोर आला आहे. 'माझा आनंद' या त्याच्या पहिल्या पुस्तकाची त्याने नुकतीच घोषणा केली आहे. (prasad oak shared post on anand dighe death anniversary and announce he writes a book maza anand on his dharmveer movie journey)



प्रसादने नुकतीच इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये दोन फोटो आहेत. एका फोटोत 'माझा आनंद' या पुस्तकाचा फोटो शेअर केला आहे. तर दुसऱ्या फोटोत आनंद दिघे यांचा फोटो दिसत आहे. या सोबत प्रसादने कॅप्शन लिहिले आहे. 'मा. दिघे साहेबांना, विनम्र अभिवादन…!!! लवकरच धर्मवीरच्या संपूर्ण प्रवासावर आधारित मी लिहिलेलं “माझा आनंद” हे पुस्तक प्रकाशित होतंय. चित्रपटाइतकंच प्रेम पुस्तकावर सुद्धा कराल हीच आशा..!! जय महाराष्ट्र…!!!”, असे त्याने या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

या पुस्तकाचे प्रकाशक मेहता पब्लिशिंग हाऊस असून अक्षर सुलेखन सचिन गुरव यांनी केले आहे तर शब्दांकन प्रज्ञा पोवळे यांनी केले आहे. या पुस्तकाच्या निमित्ताने प्रसादने लेखन क्षेत्रातही पदार्पण केले आहे. त्याच्या या पुस्तकात नेमकं काय असणार? ते कधी प्रकाशित होणार? याबद्दल कोणतीही माहिती अद्याप मिळालेली नाही. पण यामध्ये प्रसाद ओके ते आनंद दिघे यांची भूमिका हा प्रवास असेल असा अंदाज अनेकांनी लावला आहे.