Priyadarshini Indalkar: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम प्रियदर्शनीचा मोठा 'कार'नामा! कुटुंबात नवा पाहुणा

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम प्रियदर्शनी इंदलकर ही सर्वांची आवडती अभिनेत्री. प्रियदर्शनीच्या कुटुंबात एक गुड न्युज आलीय. प्रियदर्शनीने नवीन कार विकत घेतलीय.

प्रियदर्शनीने गाडी घेतल्याने सर्वांनी तिचं अभिनंदन केलंय. प्रियदर्शनीने नवीन गाडी घेतल्याने ती खुप खुश झालीय.

(priyadarshini indalkar buy new car maharashtrachi hasyajatra)

प्रियदर्शनीने सोशल मिडीयावर व्यक्त केला आनंद

"२३.०८.२३ New member added to the family ! वाढदिवसाला अनेकांनी विश केलं, “तुझी स्वप्न पूर्ण होवोत” … त्या सर्वांना ‘Thank you’ ! आणि माझ्यासोबत माझ्या आनंदात नाचणाऱ्या सर्वांचेही तितकेच अभिनंदन ! PS - या सगळ्या फोटोंमध्ये आनंद ओसांडुन वाहतोय पण Number 7 … IS THE WINNER !"

अशी पोस्ट प्रियदर्शनीने केलीय. प्रियदर्शनीने तिच्या बहिणीचं कौतुक केलंय. गाडी घेतल्याचा जास्त आनंद बहिणीला झालाय, असं ती म्हणते

नवीन गाडी घेतल्याबद्दल कलाकारांनी केलं अभिनंदन

प्रियदर्शनीने गाडी घेतल्यानिमित्ताने तिचं कलाकारांनी अभिनंदन केलंय. हास्यजत्रेतील शिवाली परब म्हणते,"Heyy अभिनंदन परी. आणि Igloo चं स्वागत". याशिवाय अभिनेता अभिषेक रहाळकर, वनिताचा नवरा सुमित लोंढेने, अभिनेता अपुर्व रांजणकर अशा अनेकांनी प्रियदर्शनीचं नवीन गाडी घेतल्याबद्दल अभिनंदन केलंय.

मेहनतीच्या जोरावर प्रियदर्शनीने घेतली आलिशान गाडी

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शो पुन्हा सुरु झालाय. प्रेक्षक महाराष्ट्राची हास्यजत्राच्या माध्यमातुन पुन्हा खळखळुन हसायला सज्ज आहेत. हास्यजत्रेतील सर्व कलाकार प्रेक्षकांचे लाडके. हास्यजत्रेतील अशीच एक लाडकी कलाकार म्हणजे प्रियदर्शनी इंदलकर.

प्रियदर्शनीने महाराष्ट्राची हास्यजत्रा च्या माध्यमातून प्रेक्षकांमध्ये स्वतःचं असं प्रेमळ स्थान निर्माण केलं. प्रियदर्शनीने हास्यजत्रेत विविध पात्रं साकारुन स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. आता स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर प्रियदर्शनीने नवीन कार विकत घेतल्याने सर्वांनी तिचं कौतुक केलंय