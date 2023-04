Priyanka Chopra: काही दिवसांपूर्वी प्रियंकानं बॉलीवूड सोडल्याचं कारण सांगून अनेकांना धक्का दिला होता. त्याची जोरदार चर्चा रंगलेली सर्वांनी पाहिली. त्यानंतर आता मधु चोप्रांनी देखील आपल्या मुलीच्या करिअरविषयी मोठा खुलासा केला आहे.

त्या म्हणाल्या आहेत की, ''प्रियंकाला काही सिनेमांतील सीन खटकले..तिनं ते करण्यास नकार दिला आणि करिअरच्या सुरुवातीला तिच्या हातातून बरेच प्रोजेक्ट गेले''. (priyanka chopra lost many films as she refused to do some scenes...)

मधु चोप्रा म्हणाल्या, ''प्रियंका आणि मी आम्हा दोघींनाही बॉलीवूड नवीन होतं. ग्लॅमर इंडस्ट्रीशी आमचा दुरूनही संबंध नव्हता. त्यामुळे तिनं आंधळेपणानंच या इंडस्ट्रीवर विश्वास ठेवला होता आणि मी देखील आंधळेपणानं तिच्या त्या विश्वासावर विश्वास ठेवला होता''.

''मी लॉ शिकले आहे आणि फायनान्सविषयी मला ज्ञान होतं. त्यामुळे मी तिच्या कायदे संबंधित गोष्टींमध्ये लक्ष द्यायचे..अर्थात तिचा स्वतःचा चांगला वकील होताच तरीदेखील. मी तिच्या व्यावहारीक विषयातही आवर्जुन लक्ष द्यायचे. मी तिच्यासोबत प्रत्येक ठीकाणी असायचे..मग ते एखाद्या स्क्रीप्टचं वाचन असू दे किंवा सिनेमा संबंधित मीटिंग असू देत''.

मधु चोप्रा पुढे म्हणाल्या, ''एक दिवस आम्ही दोघींनी मिळून निर्णय घेतला की प्रियंकाची कोणतीही मीटिंग नसेल तर ती कुठेही बाहेर जाणार नाही..संध्याकाळी सात-साडे सात नंतर ती कुठेही जाणार नाही. आणि या निर्णयावर ती कायम राहिली''.

''माझ्या मुलीनं अशी कोणतीच गोष्ट केली नाही जी तिला पटली नाही. आणि म्हणूनच तिच्या हातातून अनेक सिनेमे गेले कारण त्यातले काही सीन करायला तिनं नकार दिला. त्या सीनची सिनेमात गरजच नाहीय तर उगाचच मी ते का करु असं म्हणत प्रियंका तोंडावर सिनेमाला नाही म्हणायची''.

काही दिवसांपूर्वी प्रियंकानं बॉलीवूडनं आपल्या कॉर्नरला केलं म्हणून आपण या इंडस्ट्रीला सोडलं असं म्हटलं होतं. पण त्यानंतर मधु चोप्रांनी प्रियंकाच्या करिअरविषयी हा खुलासा करत पुन्हा एकदा या वादातीत मुद्द्याला तोंड फोडलं आहे.