Project-K First look poster of Deepika Padukone revealed: गेल्या काही दिवसांपासून प्रभासचा 'प्रोजेक्ट के' सतत चर्चेत आहे. आदिपुरुष फ्लॉप गेल्यानंतर आता प्रभासचे चाहते त्याच्या 'प्रोजेक्ट के' ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. काही दिवसांपुर्वी प्रभासच्या 'सालार'चा टिझर रिलिज करण्यात आला होता.

हा टिझर पहाटे साडे पाचच्या सुमारास रिलिज करण्यात आला. त्यात आता प्रभासच्या 'प्रोजेक्ट के' च्या निर्मात्यांनीही रात्री उशिरा चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज करण्यात आले.

'प्रोजेक्ट के' चित्रपटात सुपरस्टार प्रभाससोबत बॉलिवूडची टॉप अभिनेत्री दीपिका पदुकोण दिसणार आहे. दीपिका आणि प्रभास स्टारर चित्रपटाचे पहिले पोस्टर रिलीज करण्यात आले आहे.

बिग बजेट चित्रपटाचे प्रोडक्शन हाऊस वैजयंती मुव्हीजने सोमवारी चित्रपटाचे पोस्टर रिलिज होणार असल्याची घोषणा केली. परंतु संध्याकाळी तो रिलीज झाला नाही. त्यामुळे चाहत्यांची निराशा झाली.

शेवटी, एक मोठे सरप्राईज देत निर्मात्यांनी सोमवारी रात्री उशिरा दीपिकाचा फर्स्ट लूक शेअर केला. या पोस्टरमध्ये दीपिका एका इंटेन्स लूकमध्ये दिसत आहे. टाईम्स स्क्वेअरमध्ये 'प्रोजेक्ट के'चा होर्डिंग दिसला

'प्रोजेक्ट के' 12 जानेवारी 2024 रोजी तेलुगू, हिंदी, तमिळ, मल्याळम, कन्नड आणि इंग्रजी भाषांमध्ये रिलीज होणार आहे. या चित्रपटात तगडी स्टार कास्ट आहे. ज्यात दीपिका पदुकोण आणि प्रभासशिवाय कमल हासन, अमिताभ बच्चन आणि दिशा पटानी देखील दिसणार आहेत. नाग अश्विन या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत.

त्याचबरोबर सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन इंटरनॅशनल इव्हेंट जो कॅलिफोर्नियात होणार आहे त्यात प्रभास-दीपिका आणि अमिताभ बच्चन यांच्या 'प्रोजेक्ट के' चित्रपटाचे काही शॉट दाखवण्यात येणार असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत.