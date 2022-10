Radhika apte: सेक्स कॉमेडी सिनेमे नाकारले, कारण बॉलीवुडमध्ये महिलांना.. राधिका आपटेने उडवली खळबळ

Radhika apte: राधिका आपटे इंडस्ट्रीत तिच्या बोल्डनेस आणि बोल्डनेसमुळे चर्चेत असते. तिच्या दमदार अभिनयासाठी आणि बोल्ड अभिनयासाठी ओळखली जाते. राधिकाने अनेक प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत. राधिकाने 'बदलापूर' आणि 'हंटर' या चित्रपटांमध्ये सेक्स कॉमेडी भूमिका केल्या होत्या. नुकत्याच एका मुलाखतीत, राधिकाने खुलासा केला की या चित्रपटानंतर मला अशाच भूमिकांची ऑफर देण्यात आली होती, परंतु मी त्यांना नकार दिला.

(Radhika Apte says she refused to work in some sex comedies because 'they objectified women')

राधिकाने एका मुलाखतीत खुलासा केला की, '२०१५ मध्ये बदलापूर रिलीज झाला तिला. ज्यामध्ये तिने अभिनेता विनय पाठकच्या पत्नीची भूमिका साकारली होती आणि हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर हिट ठरला होता. चित्रपटाचे यश आणि राधिकाच्या पात्राची लोकप्रियता पाहून निर्मात्यांनी राधिकासाठी सेक्स कॉमेडी चित्रपटाच्या अनेक भूमिका आणल्या. मात्र राधिकाने ऑफर्स नाकारल्या. या निर्णयामागचे कारण स्पष्ट करताना राधिका म्हणाली की, माझी ओळख बोल्ड अभिनयासाठी असली तरी मला सेक्स कॉमेडी करण्यात रस नाही. कारण या प्रकारात महिलांना काहीही भूमिका देतात आणि त्यामुळे दर्जा कमी होतो.

राधिकाने (radhika apte) एका मुलाखतीत खुलासा केला "मला वाटते की बदलापूरनंतर मला काही सेक्स कॉमेडी ऑफर करण्यात आल्या होत्या. मला सेक्स कॉमेडी करायला हरकत नाही. हंटर हा चित्रपट देखील एक सेक्स कॉमेडी होता पण, बॉलीवूडमध्ये आपल्याकडे अशा प्रकारचे सेक्स कॉमेडी चित्रपट आहेत ज्यामध्ये महिला कलाकारांची अवहेलना दाखवण्यात आली आहे. खर सांगायच तर बॉलीवूडमध्ये सेक्स कॉमेडीच्या नावाखाली महिलांची विक्री होते त्यामुळे अशी कॉमेडी मला आवडत नाही.''

राधिकाने असेही सांगितले की, जेव्हा माझ्यासमोर या सेक्स कॉमेडी संबंधित स्क्रिप्ट येतात तेव्हाच मला समजते की हा चित्रपट काय आहे आणि कोणत्या प्रकारचे विनोद केले आहेत. त्यामुळे मी अशा गोष्टींना थेट नकार देते.' तिच्या या मुलाखतीने खळबळ उडवली आहे.