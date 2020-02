मुलीच्या बुरख्यावर ए. आर. रेहमानचं स्पष्टीकरण

मुंबई : जगप्रसिद्ध संगीतकार ए. आर. रहमान सध्या वेगळ्या कारणानं सोशल मीडियावर चर्चेत आला. या चर्चेचं कारण त्याची मुलगी आहे. सोशल मीडियावर बुरखा घातलेले मुलीचे फोटो सध्या चर्चेचाविषय ठरला आहे. अर्थात या चर्चेनं वादाचं स्वरूप घेतलंय. आता या वादा खुद्द ए. आर. रेहमाननं खुलासा केलाय. यापूर्वी या सगळ्या प्रकरणावर ए. आर. रेहमान यांच्याकडून कुठलीच प्रतिक्रिया देण्यात आली नव्हती. दरम्यान, रेहमानची मुलगी खतीजा हिनंही यावर प्रतिक्रिया दिलीय.

कोठून सुरू झाला वाद?

तस्लिमा नसरीन यांनी टि्वटरवरती लिहिलं होतं की, मला रहमानचे संगीत मनापासून आवडते. पण, त्याच्या मुलीचा फोटो पाहिला की माझा श्वास कोंडतो. तस्लिमा यांनी खातीजा रहमान हिचा फोटो ट्विट करत लिहीलं होतं की, हे अत्यंत निराशाजनक आहे की, सुसंस्कृत घरातील शिकलेल्या महिलांना ब्रेनवॉश करणं देखील किती सोप्प आहे. या ट्विटनंतर या विषयावर परत नव्याने चर्चा सुरू झाली.

I absolutely love A R Rahman's music. But whenever i see his dear daughter, i feel suffocated. It is really depressing to learn that even educated women in a cultural family can get brainwashed very easily! pic.twitter.com/73WoX0Q0n9

— taslima nasreen (@taslimanasreen) February 11, 2020