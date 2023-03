Maharashtra Shahir: आम्ही दहावी नापास विद्यार्थ्यांसारखे झालो आहोत... टिझर लाँच वेळी राज ठाकरेंचा मिश्किल अंदाज

By

Maharashtra Shahir Teaser: "महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाचं टिझर आज राज ठाकरेंच्या हस्ते लाँच झाला. यावेळी राज ठाकरे यांनी त्यांच्या खास शैलीत उपस्थितांशी संवाद साधला.

राज ठाकरे म्हणाले.. "शाहीर आणि बाळासाहेब यांची फार जुनी मैत्री होती. मी शाहिरांना लहानपणापासून पाहत आलोय. बाळासाहेबांना बाळ म्हणणाऱ्या काही मोजक्या लोकांमध्ये शाहीर साबळे होते. या सिनेमाचं संगीत फक्त अजय - अतुल करू शक्य होते बाकी कोणी नाही.

राज ठाकरे पुढे खास मिश्किल अंदाजात म्हणाले.. "हा सिनेमा 28 एप्रिलला रिलीज होतोय. त्यावेळी केदार मी नाहीये. मी बाहेरगावी जात आहे.. कारण निवडणूका सध्या मार्च - एप्रिल दरम्यान किंवा ऑक्टोबर अशा होत असतात. त्यामुळे आमची अवस्था सध्या दहावी नापास विद्यार्थ्यासारखी झाली आहे.

अशा अंदाजात राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाला शुभेच्छा दिल्या आणि सर्वांशी संवाद साधला