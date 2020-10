राजकुमार रावच्या ‘छलांग’ची चर्चा; ट्रेलर झाला व्हायरल   

मुंबई - काही वेळापूर्वी राजकुमार रावच्या छलांगचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आणि चाहत्यांनी त्याच्यावर कौतूकाचा वर्षाव केला आहे. हंसल मेहता दिग्दर्शित छलांग या चित्रपटात राजकुमारची मुख्य भूमिका आहे. तर त्याच्या जोडीला अभिनेत्री नुशरत भरुचा दिसणार आहे. ट्रेलरला मिळालेला प्रतिसाद पाहिल्यानंतर या चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.

अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर १३ नोव्हेंबर रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन हंसल मेहता यांनी केलं आहे. तर निर्मिती अजय देवगण, लव्ह रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी केली आहे. स्त्री या चित्रपट रसिकांच्या पसंतीस उतरल्यानंतर राजकुमारचा येणारा कसा असेल याविषयी प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे. त्यातच त्याच्या छलांग या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. आता त्याच्या छलांग या चित्रपटाची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. या चित्रपटामध्ये राजकुमार मुख्य भूमिका साकारत असून पहिल्यांदाच तो नव्या रुपात प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.

TRAILER OUT NOW... Trailer of #Chhalaang... Stars #RajkummarRao and #NushrrattBharuccha... Directed by Hansal Mehta... Premieres 13 Nov 2020 on #Amazon #Diwali2020... #ChhalaangTrailer: https://t.co/RKj4e49663

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 17, 2020