Rajpal Yadav: मुलगी जन्मली आणि बायकोने जग सोडलं.. राजपाल यादवची दर्दभरी कहाणी

Rajpal Yadav News: राजपाल यादव हा बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेता. राजपाल यादवने चूप चुपके असो कि हंगामा असो कि भूलभुलैया सगळ्याच सिनेमांमध्ये उत्तमोत्तम भूमिका साकारल्या आहेत.

सर्वांना हसवणाऱ्या राजपालची आयुष्याची खरी कहाणी मात्र दर्दभरी आहे. राजपालच्या आयुष्यात अशी घटना घडलीय याची आपण कोणी कल्पनाच करू शकत नाहीये. बघा काय घडलं.

(Rajpal Yadav recalls carrying first wife’s dead body on his shoulder at the age of 20)

द लल्लनटॉपला शोकांतिका सांगताना राजपाल यादव म्हणाले, “जर तुम्ही 20 व्या वर्षी नोकरीला असाल तर समाज तुमच्या कुटुंबीयांना तुमचे लग्न करण्यास सांगतील. त्यामुळे वडिलांनी माझे लग्न लावून दिले.

माझी पहिली पत्नी, तिने नुकतेच एका बाळाला, एका मुलीला जन्म दिला आणि तिचा मृत्यू झाला. मी तिला दुसऱ्या दिवशी भेटणार होतो पण तिचं प्रेत खांद्यावर घेऊन गेलो होतो.

पण माझे कुटुंब, माझी आई, माझ्या वहिनीचे आभार, माझ्या मुलीला तिची आई नाही असे कधीच वाटले नाही, ती खूप प्रेमाने वाढली आहे.”

राजपाल यादवने त्याची दुसरी पत्नी राधा बद्दलही सांगितले, जीवनातील यशाचे राजपाल तिला देतो. तो म्हणाला, “माझे गुरु, माझ्या आई-वडिलांनंतर मला सर्वात जास्त साथ दिली ती म्हणजे माझी पत्नीने.

माझ्या पहिल्या पत्नीपासून मला मिळालेल्या मुलीलाही राधाने स्वतःचे म्हणून वाढवले. मुलगी आज लखनौमध्ये आहे. मुलीचे लग्न आम्ही आनंदाने पार पडले.

पण याचे श्रेय माझ्या कुटुंबाला आणि दुसऱ्या पत्नीला जाते. मी काहीही केले नाही; मी फक्त एक माध्यम होतो; सर्वांनी मला मदत केली”

राजपाल यादवच्या वर्क फ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर, राजपाल यादव कार्तिक आर्यन आणि कियारा अडवाणीच्या सत्यप्रेम की कथा सिनेमात झळकणार आहे.

आणि आयुष्मान खुरानाच्या नेतृत्वाखालील ड्रीम गर्ल 2 मध्ये दिसणार आहे. राजपाल यादवचे फॅन त्याच्या आगामी सिनेमाची वाट पाहत आहेत.