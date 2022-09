वडिलांना निरोप देऊन राजू श्रीवास्तव यांच्या लेकीने लिहिली पोस्ट..

सस्टँडअप कॉमेडियन अभिनेते राजू श्रीवास्तव यांचे बुधवारी २१ सप्टेंबर रोजी निधन झाले. त्यांनतर आज गुरुवार २२ सप्टेंबर रोजी दिल्ली मध्ये त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. राजु यांच्या निधनाने संपूर्ण देश हळहळला. त्यांच्या अंत्यसंस्कारावेळीहि चाहत्यांनी गर्दी केली होती. अनेकांनी राजू श्रीवास्तव अमर रहे.. चा नारा दिला. हीच परिस्थिती सोशल मीडियावर आहे. देशभरातील नागरिक राजू यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. आता राजू यांच्या मुलीनेहि सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. (Raju Srivastava's daughter Antara's emotional send-off to father, also thanks fans for condolences)

सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजू श्रीवास्तव यांना श्रद्धांजली दिली जात आहे. अशातच राजू श्रीवास्तव यांच्या मुलीने एक पोस्ट शेअर करत सोशल मीडियावर श्रीवास्तव कुटुंबियांना मिळणाऱ्या प्रेमाविषयी आभार मानले आहेत. राजू श्रीवास्तव यांच्या जाण्याने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. राजू श्रीवास्तव यांचे मित्र, चाहते सगळेचजण त्यांच्या कुटुंबाला आधार देत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रत्येकजन त्यांच्या कुटुंबासोबत असल्याचं सांगत आहेत. या मिळणाऱ्या प्रेमाबद्दल राजू श्रीवास्तव यांची मुलगी अंतरा श्रीवास्तवने सगळ्यांचे आभार मानले आहेत.

राजू श्रीवास्तव यांनी काल 21 सप्टेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. गेली 42 दिवस ते दिल्लीतील एम्स रुग्णालायत उपचार घेत होते. १० ऑगस्ट रोजी त्यांना जीम मध्ये हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यानंतर त्यांना तातडीने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. त्यांच्यावर सर्वतोपरी उपचार करूनही त्याला यश आले नाही. अखेर बुधवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाने मनोरंजन विश्व शोकाकुल झाले असून प्रत्येकजन त्यांच्याविषयी लिहिते झाले आहेत.