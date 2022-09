Raju srivastava: राजू श्रीवास्तव यांच्यावर आज अंत्यसंस्कार, दिल्लीतील..

By

Raju Srivastava funeral: गेली काही दशकं रसिकांच्या मनावर अधिराज्य करणारे सुप्रसिद्ध विनोदी कलाकार म्हणजे स्टँडअप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव यांनी काल 21 सप्टेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. गेली 42 दिवस ते दिल्लीतील एम्स रुग्णालायत उपचार घेत होते. १० ऑगस्ट रोजी त्यांना जीम मध्ये हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर त्यांना तातडीने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. त्यांच्यावर सर्वतोपरी उपचार करूनही त्याला यश आले नाही. अखेर बुधवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. आज त्यांच्या पार्थिवावर दिल्लीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. (Raju Srivastava's funeral to be held today in Delhi)

राजू श्रीवास्तव यांचे भाऊ दीपू श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, राजू श्रीवास्तव यांच्या पार्थिवावर आज 22 सप्टेंबर रोजी तर सकाळी 8 वाजता दशरथपुरी येथून अंत्ययात्रा निघणार आहे. तर सकाळी 10 वाजता दिल्लीतील निगम बोध येथे अंत्यसंस्कार होणार आहेत. रुग्णालयातील अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजू यांना 42 दिवस उपचार देण्यात आले. त्यांना आयसीयू विभागात व्हेंटिलेटवर ठेवण्यात आले होते. त्यांची अँजिओप्लास्टी देखील करण्यात आली होती. परंतु उपचारांना सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाला नाही. अखेर बुधवारी 21 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजून 20 मिनिटांनी त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.

राजू श्रीवास्तव यांच्या अचानक जाण्याने मनोरंजन श्रृष्टीत शोककळा पसरली आहे. त्यांना सर्व स्तरातून श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही राजू यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. आज राजू यांच्यावर दिल्ली येथे अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय त्यांच्या कुटुंबीयांनी घेतला असल्याचेही समोर आले आहे.