Rakhi Sawant Birthday: एक मुका आणि करियर घडलं, मिका आणि राखीच्या ऐतिहासिक किसची गोष्ट

Happy birthday rakhi sawant : राखी सावंत नेहमीच काही ना काही कारणाने चर्चेत असते. मग तो मुद्दा तिच्या बॉयफ्रेंडचा असो किंवा सोशल मिडीयावरच्या विचित्र व्हिडीओ असो, ती नेहमीच धुमाकूळ घालत असते. नुकतेच दुबईमध्ये फिल्मफेअर सोहळ्यात तिने केलेल्या लुकची चर्चा झाली होती. अशा कायम चर्चेत असणाऱ्या राखीचा आज 42 वा वाढदिवस. राखी सावंत ही नाव चर्चेत आलं ते एका किसमुळे.. त्याच किसची ही गोष्ट..

(Rakhi Sawant Birthday singer mika singh did forcibly kissed rakhi sawant on his birthday )

आज राखी सावंत अभिनयापासून दूर असली तरी ती मनोरंजन विश्वात सक्रिय आहे. पण तिच्या करियरच्या सुरुवातीच्या काळात एका कीसने तिला ओळख मिळवून दिला. अर्थात ती किस बळजबरी केल्याचा आरोप राखीने केला होता, आणि तो किस करणारा होता गायक मिका सिंग. या किसने दोघांच्याही करियरला महत्वाचं वळण मिळालं.

मीका सिंग बॉलिवूडमधील एक लोकप्रिय गायक म्हणून ओळखला जातो. त्यानं आता पर्यंत बॉलिवूडला अनेक सुपरहिट गाणी दिली आहेत. पण एक वेळ अशी होती की मिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. ही गोष्ट आहे अंदाजे १६ वर्षांपूर्वीची. २००६ मध्ये मीकाच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला राखी सावंत गेली होती. यावेळी मिकाने सर्वांसमोर राखीला किस केलं आणि हे प्रकरण रातोरात व्हरारल झालं, या घटनेने दोघेही भलतेच चर्चेत आले.

(mika singh kissed rakhi sawant)

पुढे राखीने मिकाची तक्रार करत त्याला आधी पोलीस ठाण्यात आणि मग न्यायालयाची वारी करायला लावली होती. त्यांनतर मिकाचे आणि राखीचे संबंध पूर्णतः बिघडले. यावेळी राखीने संपूर्ण मीडिया दणाणून सोडला होता, तर मोडियानेही राखीला चांगलेच उचलून धरले होते. आयटम सॉन्गवर नाचणारी राखी रातोरात स्टार झाली होती. आणि त्याच दिवसापासून राखी आणि चर्चा हे एक समीकरणच झालं आहे..

ही घटना घडून गेल्यानंतर अनेक वर्षांनी मीका सिंहनं याबाबत स्वतःच खुलासा केला. एका मुलाखतीत तो म्हणाला होता, मी अंधेरीच्या एका पबमध्ये माझी बर्थडे पार्टी ठेवली होती. या पार्टीसाठी मी काही निवडक लोकांना बोलवलं होतं. यात प्रसिद्ध म्युझिक डायरेक्टर आशिष शेरवूड सुद्धा सहभागी झाले होते. मी राखीला बोलवलं नव्हतं कारण मला तिचं वागणं माहित होतं. पण ती आशिषसोबत आली होती आणि माझ्यासोबत ओव्हर फ्रेंडली वागत होती.

मिकानं पुढे सांगितलं, पार्टीमध्ये सर्वकाही ठिक चाललं होतं. राखी सुद्धा पार्टी एन्जॉय करत होती. पण तिनं माझ्या चेहऱ्यावर केक लावायचा प्रयत्न केला. मला स्कीन एलर्जी आहे. मी तिला असं करू नको असं सांगितलं होतं पण राखीनं माझ्या चेहऱ्यावर जबरदस्ती केक लावला. मला राग आला आणि रागाच्या भरात तिला धडा शिकवण्यासाठी मी तिला सर्वांसमोर किस केलं. त्यानंतर राखीनं बाहेर जाऊन खूप गोंधळ घातला. याच गोंधळामुळे राखी रातोरात चर्चेचा विषय बनली.