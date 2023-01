Rakhi Sawant: राखी सुटली! पोलिस ठाण्यातून बाहेर येताच म्हणाली.. माझी अवस्था..

rakhi sawant: राखी सावंतचा सध्याचा काळ खराब आहे. असे म्हणणे अजिबात चुकीचे ठरणार नाही. राखीच्या आईच्या प्रकृतीपासून ते पती आदिलने निकाह न स्वीकारण्यापर्यंत 'ड्रामा क्वीन'च्या आयुष्यात रोज नवनवीन नाटकं घडत असतात. पुन्हा एकदा राखी सावंतच्या आयुष्यात एक नवीन संकटात सापडली आहे.

(rakhi sawant first reaction after getting out from police station says my mother is very critical)

खरे तर काही महिन्यांपूर्वी शर्लिन चोप्राने केलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी आता कारवाई केली, त्यानंतर पोलिसांनी राखीला ताब्यात घेतले. या अभिनेत्रीची पोलीस ठाण्यात अनेक तास चौकशी करण्यात आली, त्यानंतर ती आता आंबोली पोलीस ठाण्यातून बाहेर आली आहे.

हेही वाचा: मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

हेही वाचा: Amruta Khanvilkar: व्वा! अमृता खानविलकर ठरली महाराष्ट्राची फेवरेट अभिनेत्री..

राखीचा बाहेर येतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. राखी सावंत बाहेर आल्यावर म्हणाली, “जय महाराष्ट्र, जय भारत, मी फक्त माझ्या आईला भेटायला रुग्णालयात आले आहे. मला डॉक्टरांचा फोन आला की माझ्या आईची प्रकृती गंभीर झाली आहे, तिची प्रकृती ठिक नाही.'

''मला चक्कर येत आहे, माझा बीपी लो झालाय, मी दिवसभर जेवणही केलेलं नाही,” असं राखीने सांगितलं. आणि राखी एखाद्या राजकीय नेत्यां सारखे हात वर करून निघून गेली यावेळी राखी बुरखा घालून दिसली.

पण दरवेळी प्रत्येक गोष्टीची बातमी मिडीयाला देणारी राखी या वेळी चक्क चुप होती . तिने यावेळी पोलीस चौकशीबाबत कोणतीही थेट प्रतिक्रिया दिली नाही. नक्की काय खर कारण होतं ? पोलिस काय बोलेले ? पुढे काय राखीने कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. चौकशी दरम्यान राखी सावंत तिचा नवरा आदिल खान दुर्रानी बरोबर होती आणि त्या़चा मोबाईल जप्त करण्यात आला होता.