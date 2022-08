अभिनेत्री धनश्री काडगावकरला येतेय भावाची आठवण.. म्हणाली, यंदाचं रक्षाबंधन..

raksha bandhan : रक्षाबंधन.. म्हणजे भावा बहिणीतील अनोखे बंधन.. अगदी जिव्हाळ्याचा सण!! या सणाला बहीण भावाला राखी बांधते, भाऊ बहिणीसाठी छानशी भेटवस्तू घेतो. प्रत्येकजन का सण साजरी करतो. मग त्याला कलाकारही अपवाद नाही. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने आपल्या बहीण भावांसाठी सर्व कलाकार काहीना काही विशेष करत असतात. कुणी एखादी पोस्ट लिहितो, कुणी फोटो शेयर करतो तर कुणी त्यांच्या घरगुती सोहळ्याचे फोटोहो चाहत्यांसोबत शेयर करत असतात. अशीच एक खास आठवण अभिनेत्री धनश्री काडगावकर (dhanashi kadgaonkar) हिने सांगितली आहे. कारण चित्रीकरणात व्यस्त असल्याने तिला यंदा आपल्या भावाकडे जाणं शक्य नाही.

'तुझ्यात जीव रंगला' या मालिकेत वहिनीसाहेबांची भूमिका साकारून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री धनश्री काडगावकर बरीच चर्चेत असते. ती सोशल मिडियावर प्रचंड सक्रिय असते. तिच्या भाषेतील गोडवा, कोल्हापुरी लहेजा याचे लाखो लोक दिवाने आहेत. एवढेच नाही तर तीची सडेतोड उत्तर देण्याची पद्धतही सर्वांना चांगलीच ठाऊक आहे. आता ती पुन्हा एकदा मालिका विश्वातून आपल्या भेटीला येत आहेत. झी मराठी वरील 'तू चाल पुढं' या मालिकेत ती मध्यवर्ती भूमिकेत दिसणार आहे. याच मालिकेच्या चित्रीकरणात ती प्रचंड व्यस्त आहे. त्यामुळे रक्षाबंधनाला भावाकडे जाण्याची तीची इच्छा पूर्ण होणार नाही. याच विषयी धनश्रीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

अभिनेत्री धनश्री काडगावकर लहानपणीच्या आठवणी सांगताना म्हणाली की, 'आम्ही लहानपणी खुप भांडायचो ,भन्नाट मस्ती करायचो पण ते तेवढ्यापुरतच. लहानपणी रक्षाबंधनाला भावाकडे मला देण्यासाठी छानशी भेट वस्तू असायची,पण मला मुद्दाम चिडवण्यासाठी एक रुपया द्यायचा. अशा खूप मधुर आठवणी आमच्या नात्यात आहेत. या वर्षी कामात व्यस्त असल्यामुळे रक्षाबंधनाला भावाची भेट होईल की नाही शंका आहे पण काहीही करून आम्ही नक्की रक्षाबंधन साजरे करु,'अशा शब्दात आरतीने नात्यातील गोडवा सांगितला आहे.