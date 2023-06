Adipurush: 'आदिपुरुष'चं थोतांड पाहून 'रामायण' मालिकेतल्या अभिनेत्री पुन्हा आल्या सीता मातेच्या रूपात..

Dipika Chikhlia Reel viral : सुपरस्टार प्रभास, क्रिती सेनॉन आणि सैफ अली खान यांचा 'आदिपुरुष' हा चित्रपट १६ जून रोजी रिलीज झाला आहे. ओम राऊत दिग्दर्शित हा चित्रपट टीजर रिलीज झाल्यापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता.

त्यानंतर मध्यंतरी ट्रेलर पाहून परिस्थिती जरा सुधारली आणि लोकांमध्ये पुन्हा आदिपुरुषची क्रेझ निर्माण झाली. पण चित्रपट प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. हिंदू देवी देवतांचे विडंबन केल्याचा ठपका या चित्रपटावर बसला आहे.

या चित्रपटावर प्रचंड टीका होत आहे. चित्रपटातील व्हिएफएक्स, पात्रांचे कपडे, रावणाचा अवतार, हनुमानाचा संवाद सगळ्यावरच लोक सडकून टीका करत आहे.

सोशल मीडियावर तर अक्षरशः लोकांनी चित्रपटाचे, निर्मात्यांचे, दिग्दर्शकाचे वाभाडे काढले आहेत. अशातच एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जो प्रचंड व्हायरल होत आहे.

(Ramayan Star Dipika Chikhlia Shares Video Dressed As Sita, netizens says; No One Can Replace You)

'आदिपुरुष' चित्रपटावरून वाद पेटलेला असतानाच 'रामायण' या लोकप्रिय मालिकेत 'सीता' मातेची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhlia) यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे.

दीपिका चिखलिया यांनी आदिपुरुष चित्रपटातील राम सिया राम या गाण्यावर एक व्हिडीओ शेअर केल आहे. या व्हिडीओमध्ये त्या भगवी साडी नेसून सीतेच्या लूकमध्ये दिसत आहेत. आणि अत्यंत तल्लीनतेने ट्या प्रभू रामाची भक्ती करत आहेत.

दीपिका यांच्या या व्हिडीओला प्रचंड पसंती मिळाली असून नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा अक्षरशः वर्षाव केला आहे. नेटकऱ्यांच्या दीपिका यांचं प्रचंड कौतुक केलं आहे.

'तुम्हीच आहात आमच्या सीतामाता..', 'तुमच्यासारखी सीता मातेची भूमिका कोणीही करु शकत नाही', 'तो चित्रपट पाहण्यापेक्षा हा विडिओ पाहावा' अशा कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे हा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे.

'आदिपुरुष' हा चित्रपट हिंदी, तामिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम या भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटावर सध्या सडकून टीका होत आहे. हा चित्रपट नसून थोतांड आहे असंही नेटकऱ्यांनी म्हंटलं आहे. या चित्रपटाने तीन दिवसात ३०० कोटीहून अधिकचा गल्ला केला आहे.