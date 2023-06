Ramcharan Upasana Daughter name : नाव असावं तर असं, सगळीकडे रामचरण-उपासनेच्या मुलीच्या नावाची चर्चा

By

Upasana and Ram Charan posted pictures from the baby naming ceremony : टॉलीवूडचा सुपरस्टार रामचरण आणि उपासना यांच्या मुलीचा नामकरण विधी नुकताच पार पडला असून त्याची सगळीकडे चर्चा सुरु झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हे दोन्ही सेलिब्रेटी चर्चेत आले होते. आता तर देशातील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी नीता अंबानी यांच्यासह त्यांची भेट घेतली आहे.

अंबानी परिवारानं रामचरणच्या मुलीला सोन्याचा पाळणा दिल्याची जिकडे तिकडे चर्चा रंगली असतानाच आता त्याच्या मुलीच्या नामकरणावरुन त्यांनी लक्ष वेधून घेतले आहे. रामचरणचा टॉलीवूडमध्ये चाहतावर्ग मोठा आहे. त्याला मुलगी झाल्याचे कळताच चाहत्यांनी देखील याचा मोठा आनंद साजरा केला होता. यासगळ्यात सोशल मीडियाव नेटकऱ्यांनी रामचरणला मुलीचे नाव काय ठेवले असा प्रश्न केला आहे.

२० रोजी उपासनेनं गोड बातमी देत चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. केवळ चाहतेच नाहीतर बॉलीवूड, टॉलीवूडमधील वेगवेगळ्या सेलिब्रेटींनी देखील रामचरणला शुभेच्छा दिल्या होत्या. यासगळ्यात रामचरणच्या लाडक्या लेकीचा नामकरण सोहळा पार पडला असून सगळ्यांनी त्याची कमालीची उत्सुकता होती. त्यांनी तिचे जे नाव ठेवले आहे त्याची सगळीकडे चर्चा होत आहे. रामचरणच्या अनेक चाहत्यांनी नाव असावं तर असं, याला म्हणतात जगावेगळं नाव. असे म्हटले आहे.

रामचरणच्या लाडक्या लेकीचं नाव ऐकल्यावर तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल ते म्हणजे एवढं मोठं नाव कुठे असतं का, त्याच्या मुलीचे नाव क्लिन कारा कोनिडिला असे असून ते ललिथा सहस्त्रनाममधून घेतले आहे. त्याचा अर्थ पूर्ण बदल असा होतो. अशा वेगळ्या नावामुळे रामचरण आणि उपासना हे चर्चेत आले आहे. यावेळी रामचरणच्या कुटूंबातील सदस्य तसेच उपासनेच्या कुटूंबातील सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी उपासनेनं या सोहळ्याचे काही फोटोही शेयर केले असून त्याला नेटकऱ्यांचा मिळालेला प्रतिसाद मोठा आहे. तिनं ती पोस्ट शेयर करताना लिहिलं आहे की, क्लिन कारा कोनिडिला. हे नाव आम्ही ललिथा सहस्त्रनामधून घेतलं आहे.

याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. त्याचा अर्थ बदल असा होतो. एका वेगळ्या उर्जेतून वेगळ्या प्रकाशाकडे जाणे आणि स्वताची वेगळी वाट तयार करत बदल करणे असे म्हणूनही त्या नावाकडे पाहता येईल. असे उपासनेनं ती पोस्ट शेयर करताना म्हटलं आहे.