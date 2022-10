Randeep Hooda: मांजरेकरांऐवजी रणदीप हुड्डाच करणार 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर'चं दिग्दर्शन

By

randeep hooda: नवरात्री आणि दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर निर्माते संदीप सिंग आणि आनंद पंडित यांनी 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात केली आहे. रणदीप हुड्डा दिग्दर्शित आणि अभिनित 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' चित्रपटाच्या चित्रीकरणास सुरुवात झाली असून वीर सावरकरांच्या जयंतीनिमित्त २६ मे २०२३ रोजी हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.

निर्माते आनंद पंडित याबाबत बोलताना असे म्हणाले की, "या भूमिकेला पूर्ण न्याय देण्यासाठी रणदीप हुड्डाशिवाय दुसरा कोणताही अभिनेता असू शकत नाही. शिवाय, या चित्रपटाचे दिग्दर्शनही रणदीपच करणार आहे त्यामुळे नक्कीच ही अभिमानाची बाब आहे."

'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' या चित्रपटाचे चित्रीकरण महाराष्ट्र आणि लंडनमध्ये होणार आहे. 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' या चित्रपटाची संकल्पना संदीप सिंग यांची असून उत्कर्ष नैथानी आणि रणदीप हुड्डा यांनी लिहिलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, लिजेंड स्टुडिओ, निर्माते आनंद पंडित, संदीप सिंग आणि सॅम खान यांनी केली आहे तर चित्रपटाचे सहनिर्माते म्हणून रूपा पंडित आणि जफर मेहदी यांनी बाजू सांभाळली आहे.

या आधी महेश मांजरेकर यांनी या चित्रपटाची घोषणा केली होती. ते स्वतः या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार होते. परंतु अचानक यामध्ये मोठा बदल झाला असून रणदीपच या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार आहे. त्यामुळे आता सावरकरांची भूमिका आणि चित्रपटाचे दिग्दर्शन अशी दुहेरी जबाबदारी रणदीपवर आहे. मांजरेकरांनी हा चित्रपट का सोडला याचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही.