रणदीप हुड्डाने ‘लॉकडाऊन’मध्ये विक्रमी नफा कमवणाऱ्या पारले-जी कंपनीला केली खास विनंती

कोरोना व्हायरसमुळे देशभरात असलेल्या लॉकडाऊनमुळे वेगवेगळ्या उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे, लॉकडाऊनच्या काळात अनेक उद्योग आर्थिक झळा सोसत असतानी देखील पारले-जी या बिस्कीटांच्या प्रसिध्द कंपनीने मागच्या 82 वर्षातील विक्रीचे रेकॉर्ड मोडीत काढत मागच्या आठ दशकातील सर्वाधीक फायदा झाल्याची माहीती पारले कंपनीकडून देण्यात आली आहे. तर बॉलिवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा याने ट्विट करत पारले-जी कंपनीकडे विशेष विनंती केली आहे.

कोरोना महामारीचा असाही फायदा; पारले कंपनीची 8 दशकांतील विक्रमी कमाई

रणदीपने त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसात पारल-जी सोबतच्या आठवणीना उजाळा देत ट्विट केले आहे. त्याने लिहीले की, “माझं संपुर्ण करिअर आणि नाटकांमघ्ये काम करत असतानाचे दिवस पारले-जी आणि चहा यांच्याशी जोडलेले आहेत. फक्त पारले-जी कंपनीने जरी पॅकेजींगसाठी प्लास्टीक एवजी पर्यावरण पुरक (बायोडीग्रेडेबल मटेरिअ) पदार्थ वापरणे सुरु केले तर सिंगल यूज प्लास्टीकच्या वापरात मोठी घट होईल. आता तुमची विक्री तर चांगली होत आहेच, तर आता तुम्ही आपल्या चांगल्या भविष्यासाठी देखील योगदान देऊ शकाता.” खाद्यापदार्थांच्या पॅकेजींगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टीकमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते.

My whole career is feuled by chai and Parle-G since theater days.. Can you imagine how much less single use plastic waste there will be if just Parle-G changed its packing to an alternate biodegradable material? Now the sales are up let’s see the contribution to a better Tom too pic.twitter.com/mHdZhbr7X9

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) June 9, 2020