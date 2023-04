Ravi Kishan: अनेकांना कदाचित माहित नसेल की भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशनला अनुराग कश्यपचा आयकॉनिक सिनेमा 'गॅंग्ज ऑफ वासेपूर' ऑफर झाला होता. रवि किशननं एका न्यूज शो मध्ये आपला अहंकार आणि अरेरावीपणामुळे ही संधी आपण गमावल्याचं म्हटलं होतं.

भोजपुरी अभिनेता आणि राजकीय नेता रवि किशननं मुलाखतीत सांगितलं की 'गॅंग्ज ऑफ वासेपूर' सिनेमात काम करण्याच्या बदल्यात आपण आंघोळीसाठी २५ लिटर दूध आणि झोपण्यासाठी गुलाबाच्या पाकळ्यांनी सजवलेली गादी मागितली होती .(Ravi Kishan Was rejected for gangs of wasseypur because of this reason ppm81)

रवि किशननं न्यूज शो 'आप की अदालत' मध्ये सांगितलं की,''मी दूधानं आंघोळ करायचो आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांनी सजवलेल्या अंथरुणावर झोपायचो. मला वाटायचं की मी अभिनेता आहे आणि त्यासाठी या सगळ्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. लोकं जेव्हा तुम्हाला एलपीचीनो आणि रॉबर्ट डे नीरो चे सिनेमे दाखवतात,आणि बोलतात की हे कलाकार असे वागायचे..तसे वागायचे..तुम्हीसुद्धा तसंच वागा..तेव्हा नकळत त्याच गोष्टी मी करायला लागलो''.

रवि किशन म्हणाला-''असो..ते सगळं उगाचच रंजक करुन सांगायचे. आणि मला वाटायचं की मी दूधाने आंघोळ करून गेलो तर चर्चा होईल की मी दूधाने आंघोळ करतो''.

रवि किशन पुढे म्हणाला की,''याच सगळ्या माझ्या डिमांडमुळे माझ्या वाट्याला अपयश आलं. 'गॅंग्ज ऑफ वासेपूर'मध्ये मला घेतलं नाही कारण कोण २५ लिटर दूध रोज आणणार आणि मला आंघोळीला देणार यापेक्षा मला न घेतलेलं बरं सिनेमात असा विचार फिल्मवाल्यांनी केला''.

'' माझं खूप नुकसान झालं यामुळे..मग आपोआप सुटल्या सवयी. किंवा मी सोडून दिल्या असं म्हणूया. मग मात्र यश चाखायला मिळालं.त्यात मुंबई तुम्हाला वेडं बनवते. सगळीकडून मेहनत केल्यावर पैशाचा पाऊस होतो,आता जिथे जातो तिथे लोक फोटो क्लिक करतात. सुपरस्टार रवि किशन बनलो तो आनंद काही औरच''.