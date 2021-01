कपिल शर्माने पुन्हा दिली गुडन्यूज; चाहाते नाराज कारण...

मुंबई:प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा शो म्हणजे 'द कपिल शर्मा शो' कपिल शर्मा, भारती सिंह, कृष्णा यांसारखे विनोद वीर या शो मधून प्रेक्षकांना खळखळून हसवतात. गेली अनेक वर्ष या शोनं प्रत्येकाच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केलं आहे. या शोमुळे लोक तणावमुक्त होतात. यातील कलाकारांच्या विनोदाचे आणि वेगवेगळ्या प्रसंगाचे सगळेच कौतुक करतात. अनेक चित्रपटांचे निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकार या शोमध्ये त्यांच्या चित्रपटाचे प्रमोशन करायला येतात. कपिल आणि त्याच्या टीमचे चाहते खूप आहेत. अनेक लोक या शोचा रिपीट टेलिकास्ट ही मिस करत नाहीत एवढी लोकप्रियता 'द कपिल शर्मा शो' ने मिळावली आहे.

काही दिवसांपूर्वी कपिल शर्मा शो लवकरच बंद होणार आहे अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरू होती. कपिल सोशल मीडियावर खूप अ‍ॅक्टिव्ह असतो. त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवरून तो नेहमी आपल्या फॅन्स सोबत गप्पा मारत असतो.

Bcoz I need be there at home with my wife to welcome our second baby https://t.co/wdy8Drv355

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) January 28, 2021