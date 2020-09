'सुशांतच्या मृत्युचा मुद्दाच भटकला', कंगनावर भडकल्या रेणुका शहाणे

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्युनंतर अनेक सेलिब्रिटी या प्रकरणावर स्वतःचं मत मांडत आहेत. अभिनेत्री रेणुका शहाणे देखील या मुद्द्यावर सुरुवातीपासूनंच त्यांच मत व्यक्त करत आहेत. मात्र त्यांना आता असं वाटू लागलं आहे की आता जे काही सुरु आहे आणि जे काही वादविवाद होतायेत त्याचा सुशांतच्या केसशी काहीच संबंध नाहीये. या प्रकरणावर रेणुका यांनी कंगना रनौतवर देखील टिका केली आहे. हे ही वाचा: अभिनेत्री झरिन खान लीलावती हॉस्पिटलवर संतापली, म्हणाली 'जेव्हा आपल्याला कोविड योद्धांची गरज असते..' एका न्यूज पोर्टलसोबत बोलताना रेणुका यांनी सांगितलं की 'सुशांत केस आता मागे राहिली आहे. हे प्रकरण तेव्हाच मागे पडलं जेव्हा कंगनाने मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारला टारगेट करण्यास सुरुवात केली आणि मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मिरसोबत केली. त्या म्हणाल्या की हे सगळे मुद्दे सुशांतच्या मृत्युशी संबंधित नाहीयेत. रेणुका असं देखील म्हणाल्या की सुशांतच्या प्रकरणावर कंगनाची पहिली रिऍक्शन हिच होती की हे केवळ घराणेशाहीमुळे झालंय.' रेणुका शहाणे यांनी कंगनाने उर्मिलावर केलेल्या आरोपांचा देखील कडक शब्दात निषेध केला. कंगनाने उर्मिला सॉफ्ट पॉर्न स्टार म्हटलं होतं. यावर रेणुका यांनी कंगनाने सभ्यतेची हद्द पार केल्याचं म्हटलंय. तसंच या सगळ्या बेकार गोष्टी आहेत ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर हे सगळं बोलत आहे. रेणुका म्हणाल्या की त्यांना कंगनाकडून कोणत्याच प्रकारच्या संवेदनशीलतेची अपेक्षा देखील नाहीये. renuka shahane slams kangana ranaut on comment about urmila matondkar and sushant case

