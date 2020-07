सुशांत आत्महत्या प्रकरणात सलमान खानची चौकशी होणार नाही, वाचा कोणी दिली माहिती..

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणाचा पोलीस कसून तपास करत आहेत. या प्रकरणात आत्तापर्यंत ३५ जणांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. ज्यामध्ये कुटुंबातील सदस्य, मित्र-परिवार आणि त्याचे सहकलाकार यांच्यासोबत इंडस्ट्रीमधील अनेक लोकांचा समावेश आहे. या प्रकरणात दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांची चौकशी झाल्यानंतर पोलीस अभिनेता सलमान खानची देखील चौकशी करणार असल्याची माहिती समोर येत होती. हे ही वाचा: बिग बॉस १४ मध्ये होणार पहिल्यांदा होणार 'हा' मोठा बदल तर शोमध्ये लॉकडाऊन कनेक्शनही दिसणार! सुशांत प्रकरणात जे मिडिया रिपोर्ट्स समोर येत आहेत त्यावर विश्वास ठेवला तर असं म्हटलं जातंय की पोलीस या प्रकरणात चौकशीसाठी सलमान खानला बोलवणार नाहीयेत. गेल्या आठवड्यात पोलिसांनी बॉलीवूडच्या काही अभिनेत्यांची मॅनेजर राहिलेल्या रेश्मा शेट्टीची चौकशी केली होती. रेश्मा यांची जवळपास ५ तास चौकशी करण्यात आल्याचं कळतंय. रेश्मा सलमानची देखील मॅनेजर राहिली होती. त्यामुळे रेश्मानंतर सलमान खानची देखील चौकशी होणार असल्याची चर्चा झाली. सलमान खानला चौकशीसाठी बोलवणार या बातमीचं खुद्द डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे यांनी खंडन केलं आहे. सलमान खान आणि करण जोहर यांना अद्यापही चौकशीचे समन्स पाठवले नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. सुशांतच्या प्रकरणात सलमान खानशी संबंधित अनेक अफवा सोशल मिडियावर पसरत होत्या. अनेक किस्से देखील पसरवले जात होते. यापैकीच एक किस्सा होता तो सूरज पांचोली आणि सुशांतची एक्स मॅनेजर दिशा सालियनविषयीचा. सुशांतच्या केसमध्ये बिहारमधील एका वकिलाने सलमान, करण जोहर, एकता कपूर, आदित्य चोप्रा, भन्साळी यांसारख्या ७ बॉलीवूडकरांच्या विरोधात केस दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांच्यावर सुशांतला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचं म्हटलं होतं. बिहारच्या मुज्जफरपुरमधील न्यायालयाने या व्यक्तींविरोधात दाखल केलेल्या केस फेटाळून लावली आहे. सुशांतने १४ जुन रोजी मुंबईतील बांद्रा येथे त्याच्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याच्या आत्महत्येने त्याच्या चाहत्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. काल मंगळवारी त्याच्या मृत्युला १ महिना पूर्ण झाला. यावेळी त्याच्या चाहत्यांनी त्याला श्रद्धांजली म्हणून पूजा आणि प्रार्थना केली. सुशांतच्या आत्महत्येला १ महिना पूर्ण होऊनही त्याचं कारण अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही त्यामुळे चाहते सोशल मिडियावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. reports claims salman khan will not be questioned by the police in sushant singh rajput suicide case

