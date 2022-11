Rhea Chakraborty: हिला लाज वाटत नाही का? करणसोबतच्या पार्टी नंतर रिया चक्रवर्ती ट्रोल

By

Rhea Chakraborty: बॉलीवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीचे नाव काढले तर लोकांच्या डोक्यात तिचा बदल राग आणि शिव्याशाप येतात. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर रिया चक्रवर्ती नेटिझन्सच्या निशाण्यावर असते.आता परत ती ट्रोल झाली.

अलीकडेच रियाने चित्रपट करण जोहर, सीमा सजदेह, सुजैन खान आणि इतरांसोबत पार्टी करताना दिसली. तिचे गेट-टूगेदरचे फोटो सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहेत. हीच करण जोहर सोबतची रियाची बॉन्डिंग तिच्या अंगाशी आली आहे.

सीमाने, सोमवारी, तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर पार्टीमधील फोटो शेअर केले आणि त्यामध्ये करण, रिया, सीमा, सुझैन एकत्र पोज देताना दिसले. हे फोटो व्हायरल होताच काही लोकांनी रियाला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली

इतकेच नव्हे तर तिच्यासोबत फोटो काढल्याने सीमाला देखील सुनावले जात आहे . त्यावर प्रतिक्रिया देताना एका नेटकऱ्याने लिहिले आहे की, 'ओमजी या शोवर बहिष्कार घाला.सीमा तू रियासोबत का हँग आउट करणार आहेस?' तर एकजण म्हणाला, 'ही रिया तिथे का आहे.'

एका कमेंटमध्ये लिहिले आहे की, 'आता मला सुशांत सिंगच्या हत्या मध्ये करण गँगचा संबंध असल्याबद्दल कोणतीही शंका उरलेली नाही. हिला बॉलीवूडमध्ये परत घेऊ नका. हिला तर लाज उरलेली नाही.. आली तोंड घेऊन'

काही आठवड्यांपूर्वी, मुंबईत फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्राच्या स्टार-स्टडेड दिवाळी पार्टीला उपस्थित राहिल्याबद्दल रिया जबरदस्त ट्रोल झाली होती. दरम्यान, रिया बॉलीवूडमध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहे . ती ‘गॅसलाइट’ या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे ज्यात सारा अली खान, विक्रांत मॅसी आणि चित्रांगदा सिंग देखील आहेत. रिया रम्मी जाफ्रीच्या २०२१ मध्ये रिलीज झालेल्या 'चेहरे'मध्ये इमरान हाश्मी आणि अमिताभ बच्चनसोबत शेवटची दिसली होती.