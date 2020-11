 'बलात्कारी संस्कृतीची लाज वाटते असे म्हण,मालिकेला का नावं ठेवतो'

मुंबई - एमी पुरस्कारावर आपलं नाव कोरणारी पहिली भारतीय मालिका म्हणून 'दिल्ली क्राईम' ने मान मिळवला. यानिमित्ताने चाहत्यांनी त्या मालिकेचे कलाकार, निर्माते यांच्यावर कौतूकाचा वर्षाव केला आहे. दुसरीकडे काहींनी या मालिकेला नावे ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. बलात्कार दाखविणा-या अशाप्रकारच्या मालिकांमधुन देशाची बदनामी होत असल्याची टीका काही नेटक-यांनी केली आहे. यावर अभिनेत्री रिचा चढ्ढाने त्या नेटक-यांना सुनावले आहे.

जगात मानाचा समजला जाणारा एमी पुरस्कार यावर्षी दिल्ली क्राईम या मालिकेला मिळाला. त्यावर सोशल मीडियातून अभिनंदनाचा वर्षावही झाला. कौतूक वाट्याला आले असतानाही अनेकांनी त्या मालिकेला नावं ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. अशाप्रकारची मालिका ही देशासाठी आदर्शवत कशी असू शकते असा प्रश्न नेटक-यांनी केला आहे, यावर रिचाने त्या नेटक-यांना खणखणीत उत्तर दिले आहे. ती म्हणाली, या मालिकेला पुरस्कार मिळाल्यानंतर ज्यांच्या पोटात दुखले आहे त्यांनी जरा विचार करण्याची गरज आहे.

Actual crime ko kam karne ke liye kuch kiya aapne? Shame on rape culture bol na, why the show? The industry is celebrating the achievement of a show made on the subject that won big internationally. Fix reality first. Many rapes, as brutal have occurred. You can’t deny reality. https://t.co/Ag8qKiOeqp

— TheRichaChadha (@RichaChadha) November 25, 2020