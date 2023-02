Rishi Kapoor: नेटफ्लिक्सवर १४ फेब्रुवारीला 'द रोमॅंटिक्स' ही डॉक्युमेन्ट्री सीरिज रिलीज झाली आहे,यामध्ये Rishi Kapoor यांचं स्टेटमेंट चर्चेत आलं आहे. ४ भागात बनलेली ही डॉक्युमेन्ट्री यश चोप्रा आणि त्यांच्या प्रॉडक्शन हाऊसला समर्पित केली आहे.

या सीरिज मध्ये दिवंगत अभिनेता Rishi Kapoor आणि त्यांच्यासोबत पत्नी नीतू कपूरही दिसत आहेत. सीरिजमध्ये Rishi Kapoor यांनी काही मजेदार आणि बिनधास्त उत्तरं दिलेली दिसत आहेत.

आणि ही उत्तरं सिनेमा आणि बॉलीवूड संदर्भात आहेत. त्यांनी सिनेमाची तुलना सेक्ससोबत केली आहे. आणि याला एंटरटेन्मेंटचं सर्वात उत्तम माध्यम म्हटलं आहे.

सीरिजमध्ये शाहरुख खान,सलमान खान,रानी मुखर्जी यांच्यासोबत अनेक सेलिब्रिटींनी सहभाग घेतला आहे.(Rishi Kapoor compares cinema to sex calls its best form of entertainment)

सीरिजमध्ये माधुरी दिक्षित,आमिर खान,रणवीर सिंग,करण जोहर यांच्यासहित अनेक सेलिबनी त्यांनी पहिल्यांदा यश चोप्रा यांचा सिनेमा पाहिला तेव्हा त्यांना तो कसा वाटला तसंच लहानपणी त्यांच्यासाठी सिनेमाप्रती प्रेम म्हणजे नेमकं काय वाटायचं यावर देखील मतं मांडली आहेत.

Rishi Kapoor सुरुवातीला नीतू सिंग यांच्यासोबत दिसतात. देशातील लोकांचे सिनेमाप्रती असलेलं वेड याच्यावर ते बोलताना दिसतात.

Rishi Kapoor म्हणतात की, ''आपल्या देशात सिनेमा मोठ्या प्रमाणात बनवला जातो. ज्या पद्धतीनं पाश्चिमात्य लोक आपल्या भारतीय सिनेमाला पाहतात,आता हा देश फक्त साधू-संतांचा नाही, ना साप-सफेऱ्यांचा..हत्तीचा ना धावणाऱ्या गाई-म्हशींचा...आपण खूप मोठा प्रवास करत पुढे निघून आलोय''.

यानंतर Rishi Kapoor बोलतात की, ''सेक्सनंतर जगात सिनेमाच एंटरटेन्मेंटचं उत्तम साधन आहे. मला वाटतं भारतीयांच्या बाबतीत तरी असंच असावं''.

Rishi Kapoor यांनी खूप सहजपणे ही गोष्ट सांगितली. यावर नीतू कपूरही लाजताना आणि हसताना दिसल्या.