हो, ऋषी कपूर भारतात येताहेत! तब्बल एक वर्षानंतर...

मुंबई : बॉलिवू़ड अभिनेते ऋषी कपूर यांच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. गेल्या वर्षी न्यूयॉर्कमध्ये ते कर्करोगावर उपचार घेण्यासाठी गेले होते. ऋषी कपूर भारतात येण्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. ते उद्या म्हणजे मंगळवारी पत्नी नीतू कपूरसोबत मुंबईत येणार आहेत.

यावर ऋषी कपूर यांचे मित्र अभिनेता अनुपम खेर यांनी एक ट्विट आणि फोटो शेअर केले आहेत. ट्विट करताना त्यांनी लिहिलं," प्रिय, नीतू कपूर आणि ऋषी ! न्यूयॉर्कमध्ये जवळपास एक वर्ष राहिल्यानंतर तुम्ही परत येत आहात. तुमच्या प्रवासाकरीता शुभेच्छा. माझ्या मनात मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. मी एकाचवेळी आनंदी आणि दु:खी पण आहे. तुझ्यासोबत मी चांगला वेळ घालवला आहे. मी तुम्हाला खूप मिस करणार आहे. प्रेम आणि प्रार्थना !"

Dearest #NeetuKapoor and @chintskap!! Here is wishing you a safe trip back to India after being in New York for almost a year. I have mixed feelings. I am happy & sad at the same time. I am going to miss you terribly. We had a great time together. Thank you. Love & prayers. pic.twitter.com/ECxBhOUH1h

— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 9, 2019