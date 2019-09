'कॉलेजमध्ये ड्रग्ज देऊन माझं लैंगिक शोषण केलं'

न्यूयॉर्क : एका मुलाखतीत बोलताना हॉलिवूड अभिनेत्रीने तिच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत खुलासा केला आहे. कॅमिला मेंडेस हिने कॉलेजमध्ये ड्रग्ज देऊन तिचं लैंगिक शोषण झालं असल्याचे सांगितले आहे. हॉलिवूड अभिनेत्री कॅमिला मेंडेसनं एका वुमन हेल्थ मॅग्झीनला दिलेल्या मुलाखतीत स्वतःवर झालेल्या अत्याचारांबाबत बोलतानाच इतर अनेक खुलासेही केले. मी न्यूयॉर्क यूनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेत होते. त्यावेळी कॉलेजच्या सुरुवातीच्या दिवसांत माझं शारिरिक शोषण करण्यात आलं असल्याचे सांगितले आहे. कॉलेजच्या पहिल्या वर्षातच हा वाईट अनुभव आला होता असेही तिने स्पष्ट केले आहे. जगभरात उठलेल्या मी टू वादळानं सर्वांनाच ढवळून काढलं. एकामागोमाग एक अनेक अभिनेत्रींनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय अत्याचारांबाबत उघडपणे बोलायला सुरुवात केली. कॅमिला मेंडेस हिनेही आपला अनुभव शेअर केला आहे.

