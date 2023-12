KGF star Yash to announce title of his next film Toxic: सध्या मनोरंजन विश्वात फक्त रणबीर कपूर स्टारर 'अ‍ॅनिमल' चित्रपटाचीच चर्चा आहे. 1 डिसेंबरला थिएटरमध्ये दाखल झालेला हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड ब्रेक करत आहे. 'Animal' ने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 300 कोटींची कमाई केली आहे.

तर आता अ‍ॅनिमलने तयार केलेला रेकॉर्ड कोणता सिनेमा मोडू शकेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यात अ‍ॅनिमलचा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी पुन्हा एक साउथ स्टार मैदानात उतरला आहे. हा साउथ स्टार म्हणजे 'KGF' स्टार यश.