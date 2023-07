Rocky Aur Rani ki Prem Kahani: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी चा प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा, पण सिनेमात मोठा बदल

Rocky Aur Rani ki Prem Kahani: करण जोहरचा आगामी चित्रपट 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी'चा नवा ट्रेलर नुकताच रिलीज झाला आहे. तेव्हापासून या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.

याशिवाय काही दिवसांपुर्वी या चित्रपटातील 'झुमका' हे नवं गाण रिलिज करण्यात आलं. मात्र चित्रपटाचा ट्रेलर रिलिज झाला त्यावेळी ट्रेलरवरुन थोडा गोंधळ निर्माण झाला होता.

ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलेल्या एका दृश्यावर बरेच वादविवाद सुरू केले आहेत. त्यामुळे वाद कोर्टात गेला. पण आता मात्र सिनेमाच्या रिलीजचा मार्ग मोकळा झालाय. पण त्यासाठी मोठ्या बदलांना सामोरं जावं लागलं आहे.

CBFC ने सांगीतलं कट

'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' हा या वर्षातील बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. सेन्सॉर बोर्डाने काही कट सुचविल्यानंतर या चित्रपटाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने प्रमाणित केल्याचे समोर आले.

शिव्यांच्या जागी वेगळे शब्द

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी चित्रपटात केलेल्या काही बदलांमध्ये शिव्यांच्या जागी 'बहिण दी' हा शब्द समाविष्ट आहे. तसेच लोकप्रिय रम ब्रँड ओल्ड मॉंकचे नाव बदलून 'बोल्ड मॉंक' केले. सेन्सॉर बोर्डाने निर्मात्यांना लोकसभेचा वापर वगळण्यास सांगितले आहे.

चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये राणीच्या घरी नोबेल पारितोषिक विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांचे पोर्ट्रेट दाखवण्यात आले होते. या दृश्यात एका विशिष्ट शब्दाची जागा फिल्टरने घेतली आहे.

संवादांमध्ये बदल

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या अवघ्या चार दिवस आधी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने चित्रपटाचे सखोल परीक्षण केले. यावेळी त्यांनी संवादांमध्ये अनेक बदल सुचवले.

एवढेच नाही तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे निर्देश करणारा संवादही सिनेमातुन वगळण्यात आला आहे.

'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी'ला बुधवारी त्याचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळाले, या चित्रपटाची लांबी 2 तास 48 मिनिटे आहे. हा सिनेमा २८ जुलैला रिलीज होतोय.