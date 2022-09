Mega BlockBuster: सौरव गांगुली-रोहित शर्मा यांचे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण..

Mega BlockBuster : क्रिकेटर रोहित शर्मा आणि सौरव गांगुली एका प्रोजेक्ट दरम्यान एकत्र येणार असल्याची चर्चा होती. पण तो चित्रपट आहे, वेब सिरिज की जाहिरात याबाबत शंका होती. पण अखेर याचा उलगडा झाला आहे. हे दोन्ही क्रिकेटर एका दमदार चित्रपटात एकत्र येणार आहेत. या चित्रपटाचे नाव आणि पोस्टर नुकतेच जाहीर झाले असून चाहत्यांचे प्रचंड प्रेम मिळत आहे. 'मेगा ब्लॉकबस्टर' असे या चित्रपटाचे नाव असून अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, अभिनेता कपिल शर्मा यांच्यासह क्रिकेटर सौरव गांगुली (sourav ganguly) आणि रोहित शर्मा (rohit sharma) देखील महत्वाच्या भूमिकेत असणार आहेत.

त्यामुळे त्यांच्या 'मेगा ब्लॉकबस्टर' (Mega BlockBuster) या नव्या प्रोजेक्टची प्रेक्षक उत्सुकतेने वाट बघत आहेत. या प्रोजेक्टमधील कलाकारांचा फर्स्ट लूक रिलीज झाला आहे. यामध्ये रोहित शर्मा आणि सौरव गांगुली हे प्रमुख भूमिका साकारणार आहेत. तसेच 'पुष्पा' फेम दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता कपिल शर्मा हे देखील मेगा ब्लॉकबस्टरमध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहेत. या सर्व कलाकरांनी या मेगा ब्लॉकबस्टरमधील त्यांच्या लूकचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

रोहित शर्मानं त्याचा मेगा ब्लॉकबस्टरमधील लूक सोशल मिडियावर शेअर केला आहे. सोबत एक कॅप्शनही दिले आहे. 'मी खूप एक्सायटेड आहे' असं रोहित म्हणाला आहे. तर सौरव गांगुलीनेही त्याच्या लुकची पोस्ट शेअर केली आहे. 'शूटिंग करताना मजा आली! मेगा ब्लॉकबस्टर लवकरच रिलीज होत आहे! ' असे कॅप्शन सौरव गांगुलीने दिले आहे. 4 सप्टेंबर रोजी मेगा ब्लॉकबस्टरचा ट्रेलर रिलीज होणार आहे.

(Rohit Sharma And Sourav Ganguly will Step Into The Movie Industry Through The Film Mega Blockbuster)