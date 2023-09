Lalbaugcha Raja: "बाकीच्या मंडळाचे देव पावतात नवसाला"; लालबागचा राजाच्या दर्शनाला गेली अन् फॅन्स नाराज, रुचिरा म्हणाली...

लालबागच्या राजाला सध्या अनेक गणेशभक्त ठिकठिकाणाहून गणपती दर्शनाला येत आहेत. लालबागच्या राजाचं मुखदर्शन आणि पददर्शन घेण्यासाठी असंख्य माणसं तासन् तास रांगेत उभं राहत आहेत.

अशातच मराठमोळी अभिनेत्री रुचिरा जाधव लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला गेलीय. रुचिराने सोशल मिडीयावर गणपती बाप्पासोबतचे खास फोटो शेअर केलेत. पण या फोटोखाली रुचिराच्या फॅन्सने नाराजीयुक्त कमेंट केल्यात. रुचिराने सुद्धा फॅन्सना सणसणीत उत्तर दिलंय. बघूया काय झालंय.

फक्त लालबागचा राजा नवसाला पावत नाही तर...

रुचिराने लालबागच्या राजासोबतचे खास फोटो सोशल मिडीयावर शेअर केलेत. या फोटोखाली एका नेटकऱ्याने केलेली कमेंट व्हायरल झालीय.

बाकीचे मंडळाचे पण पावतात देव बर का नवसाला, अशी कमेंट नेटकऱ्याने केलीय. त्यावर रुचिराने सुद्धा त्याला सणसणीत उत्तर दिलंय.

रुचिरा म्हणाली, "मी नवस करत नाही. मी बाप्पाला भेटायला जाते. आणि मुळात नेहमी काहीतरी मागण्यापेक्षा, जे दिलंय त्याबद्दल gratitude व्यक्त करायला आवडतं मला"

रुचिरा जाधव लालबागच्या राजाच्या चरणी लीन

रूचिरा आणि त्या नेटकऱ्याची कमेंट चांगलीच व्हायरल झालीय. रुचिरा आज लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला गेली होती. रुचिराने लालबागच्या राजाचे मनोभावे दर्शन घेतले आणि प्रार्थना केली.

रुचिराच्या या फोटोखाली तिच्या फॅन्सनी गणपती बाप्पा मोरया अशा कमेंट केल्यात. रुचिरा सध्या नवीन प्रोजेक्ट मध्ये काम करत नसली तरीही तिच्या आगामी प्रोजेक्टची तिचे फॅन्स वाट बघत आहेत.