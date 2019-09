बॉक्स ऑफिसवर 'साहो'चा धुमाकूळ!

मुंबई : साऊथ सुपरस्टार प्रभासचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 'साहो' शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. आणि बॉक्स ऑफिसवर साहोने कल्ला करण्यास सुरूवात केली आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'साहो' चे रिव्ह्यूविषयी उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळाल्या.

एकीकडे चित्रपटाविषयी अनेक नकारात्मक रिव्ह्यु येत असतानाच दुसरीकडे 'साहो' ने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे.

#Saaho has a superb Day 1... Prabhas’ superstardom post #Baahubali2 + hype surrounding the biggie + excellent advance bookings ensured fantastic numbers... Day 2 and 3 biz crucial to pack a solid weekend total... Fri 24.40 cr Nett BOC. India biz. #Hindi version.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 31, 2019