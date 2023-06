Sachin Pilgaonkar: आधी बाप, मग अभिनेता! लेकीसाठी केली 'अशी' गोष्ट जी ऐकून तुम्हालाही वाटेल अभिमान..

By

sachin pilgaonkar: मनोरंजन विश्वातील एक मोठं नाव म्हणजे 'सचिन पिळगावकर'. अनेक चित्रपट, शेकडो भूमिका त्यांनी अजरामर केल्या आहेत. मराठीच नव्हे तर हिंदीतही त्यांचे मोठे स्थान आहे.

मराठीत त त्यांना अभिनयाचा महामेरू म्हंटलं जातं. वयाची साठी ओलांडूनही त्यांचा उत्साह कमी झालेला नाही. आजही ते त्याच उमेदीनं काम करत असतात. त्यांचे मनोरंजन क्षेत्रातील योगदान अनन्यसाधारण आहे.

त्यांच्या पाठोपाठ त्यांची कन्या श्रिया पिळगावकर देखील मनोरंजन क्षेत्रात पाय रोवते आहे. मराठीत तिचा फारसा वावर नसला तरी बॉलीवुड आणि वेब दुनियेत तिने स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.

नुकतेच ते सोनी मराठी वरील 'कोण होणार करोडपती' या खेळासाठी एकत्र आले. यावेळी सचिन यांनी आपल्या लेकीसाठी केलेली एक खास गोष्ट या मंचावर उलगडली.

‘कोण होणार करोडपती’मध्ये आजच्या म्हणजे शनिवार 3 जूनच्या ‘विशेष भागात' सचिन पिळगांवकर आणि श्रिया पिळगांवकर हॉट सीटवर येणार आहेत. दीपस्तंभ फाउंडेशन या संस्थेसाठी सचिन आणि श्रिया हा खेळ खेळणार आहेत.

या पर्वातील हा पहिला विशेष भाग असणार आहे. आज रात्री हा भाग प्रक्षेपित होणार असून या भागात यांनी मनसोक्त गप्पा मारल्या, काही किस्से सांगितले. या बाप-लेकीबरोबर रंगणाऱ्या गप्पा आणि किस्से पाहणे हे प्रेक्षकांसाठी खास असणार आहे.

याच भागात सचिन पिळगावकर यांनी एक किस्सा सांगितला, सचिन यांनी आपल्या आयुष्यात कधीच जी गोष्ट केली नाही ती लेकीसाठी केली. तीच आज तुम्हाला सांगणार आहोत...

या भागात सूत्रसंचालक सचिन खेडेकर यांच्याशी संवाद साधताना सचिन पिळगावकर म्हणाले, ''मी आयुष्यात कधीच किचन मध्ये गेलो नाही. मला स्वयंपाक करता येत नाही. परंतु केली श्रियासाठी.. माझ्या लेकीसाठी मी पहिल्यांदा किचन मध्ये पाऊल ठेवलं.''

''तिच्यासाठी मी खास चिकन बनवलं होतं. चिकन इन हनी.. केवळ चिकन बनवलं नाही तर छान भात वगैरे बाजूला ठेवून पूर्ण डिश सजवली. त्यावर लिंबूही पिळलं. ते मला छान जमतं, कारण आमचं आडनावच पिळगावकर आहे.'' असा खास किस्सा त्यांनी या कार्यक्रमात सांगितला.