Baipan Bhaari Deva: "मी अजितला सांगेन.." बाईपण भारीच्या चारुला सचिनचा व्हिडिओ कॉल अन्..

बाईपण भारी देवा सिनेमाची क्रेझ काही ओसरत नाहीय. बाईपण भारी देवा रिलीज होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटून गेलाय. पण सिनेमाची प्रत्येक घराघरात चर्चा आहे.

महिला असो की पुरुष अनेकांनी बाईपण भारी देवा सिनेमा पहायला गर्दी केली. अशातच भारताचा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरसाठी बाईपण भारी देवा सिनेमाच्या विशेष शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेशी सिनेमा पाहून सचिनला खुप आनंद झालेला दिसला.

सचिन तेंडुलकर बाईपण भारी देवा पाहून दीपाला लावला व्हिडीओ कॉल

बाईपण भारी देवा सिनेमाचा विशेष शो काल रविवार रात्री रंगला. या शोला सचिन तेंडुलकरसह राज ठाकरे, दिग्दर्शक केदार शिंदे, निर्माते अजित भुरे आणि सिनेमाचे इतर कलाकार उपस्थित होते.

बाईपण भारी देवा सिनेमा पाहिल्यानंतर कोणीतरी दीपा चौधरीला व्हिडीओ कॉल लावला. तेव्हा सचिनने दीपाचं कौतुक केलं. सचिन तिला म्हणाला,"खुप आवडला सिनेमा. अभिनंदन. भेटुया आपण सर्व. अजित माझ्या बाजुलाच आहे. मी त्याला तेच सांगत होतो. All The Best" असं म्हणत सचिनने दीपाचं कौतुक केलं. दीपाला खुप आनंद झाला होता. ती व्हिडीओ कॉलवर सचिनचे आभार मानत होती.

बाईपण भारी देवा पाहून सचिन तेंडुलकर म्हणाला

याशिवाय बाईपण भारी देवा पाहून सचिन तेंडुलकर म्हणाला.. "बाईपण भारी देवा ही ६ बहिणींची हृदयस्पर्शी कथा आहे. हा मराठी चित्रपट पाहून मला खुप आनंद झाला. आणि मी, माझी आई आणि माझी मावशी हा सिनेमा पाहतायत याची मी वाट बघतोय. शिवाय चित्रपटातील कलाकारांना भेटणे हा एक सुंदर अनुभव होता."

बाईपण भारी देवा यशस्वी कामगिरी पाहून दिग्दर्शक केदार शिंदे म्हणतात..

केदार शिंदे बाईपण भारी देवाच्या रेकॉर्डब्रेक कामगिरी बद्दल म्हणतात.. "आपण न मागता परमेश्वर भरभरून देतो.. तो नेमका कोणत्या रूपात प्रकट होतो? ते कधीच कळत नाही. यावेळी मात्र त्याचं रूप पाहिलं.. रसिक प्रेक्षकांच्या रूपातच परमेश्वर प्रत्येक चित्रपट गृहात अवतरला.

आणि पदरात दान टाकून गेला.. अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. परमेश्वर साथ सोडणार नाहीच, याची खात्री आहे. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री सिध्दीविनायक महाराज की जय."