Chrisann Pereira Arrested News: 'सडक 2' फेम अभिनेत्री क्रिसन परेराला दुबईत अटक, हा मोठा आरोप

By

Chrisann Pereira Arrested News: 'सडक 2' आणि 'बाटला हाऊस' यांसारख्या बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये दिसलेली अभिनेत्री क्रिसन परेरा कायदेशीर अडचणीत सापडली आहे. एका न्यूज पोर्टलनुसार, अभिनेत्रीला संयुक्त अरब अमिरातीतील शारजाह सेंट्रल जेलमध्ये बंद करण्यात आले आहे. सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी तिला ड्रग्जच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

या प्रकरणात क्रिसन पीडित असल्याचे तिच्या कुटुंबीयांनी सांगितले आहे. ती शारजाह विमानतळावर आल्यापासून तिचे कुटुंबीय तिच्याशी संपर्क साधू शकले नाहीत आणि भारतीय दूतावासाने 72 तासांनंतरच तिला अटक झाल्याचे सांगितले.

('Sadak 2' fame actress Chrisann Pereira arrested in Sharjah UAE on charges of drug trafficking)