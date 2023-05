Saif Ali Khan च्या अडचणीत वाढ, ११ वर्षांपूर्वीचं 'ते' प्रकरण आलं अंगाशी, कोर्टाकडून आरोपपत्र दाखल

By

Saif Ali Khan News: बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

11 वर्षांपूर्वी मुंबईतील एका फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये व्यावसायिकासोबत झालेल्या भांडण आणि साक्षीदाराला जखमी केल्याप्रकरणी न्यायालयाने सैफ अली खानवर आरोप निश्चित केले आहेत. सैफ अली खानवरील हा खटला पार्ट मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात चालवला जाणार आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व साक्षीदारांना समन्सही बजावले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी 15 जून रोजी होणार आहे.

या प्रकरणात, 2017 मध्ये, सैफने न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि अतिरिक्त आरोप निश्चित करण्याच्या विरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली, परंतु 2019 मध्ये न्यायालयाने सैफची याचिका फेटाळली.

न्यायालयाने या प्रकरणी सैफ अली खान आणि त्याचे दोन मित्र शकील आणि बिलाल यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२५ ( गंभीर दुखापत करणे) आणि ३४ (सामान्य हेतूने गुन्हा करणे) अंतर्गत अतिरिक्त आरोप निश्चित केले आहेत.

मात्र, या प्रकरणात सैफ आणि त्याच्या मित्रांवर प्रथम दंडाधिकारी न्यायालयाने कलम 232 अंतर्गत खटला चालवला होता.

अतिरिक्त शुल्क आकारण्यासाठी तक्रारदारांच्या आवाहनाला परवानगी देण्यात आली. यानंतरच सैफ अली खानने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

काय होतं ते जुनं प्रकरण?

हा वाद 22 फेब्रुवारी 2012 चा आहे, जेव्हा सैफ अली खान आणि तक्रारकर्ते त्यांच्या मित्रांसोबत फाइव्ह स्टारमध्ये जेवत असताना त्यांच्यात बाचाबाची झाली होती.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण आफ्रिकेतील व्यावसायिक इक्बाल शर्मा यांनी सैफ अली खान आणि त्याच्या मित्रांना मोठ्याने बोलण्यावर आक्षेप घेतला.

यानंतर सैफने इक्बाल आणि त्याचे सासरे रमणभाई यांना धमकी दिल्याचा आरोप आहे. यासोबतच त्याने इक्बाललाही धक्काबुक्की केली, त्यामुळे त्याच्या नाकाला दुखापत झाली.

आता या संपूर्ण प्रकरणावर सैफ अली खानची प्रतिक्रिया आली नाहीये. पण एकंदर ११ वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण सैफच्या चांगलंच अंगाशी असणार असं दिसतंय.